Koroonaravimid jõuavad Eestisse tõenäoliselt jaanuaris

Ravimiameti müügilubade osakonna juhataja Margit Plakso rääkis, et osad koroonaravimid on saanud müügiloa ja neid juba kasutatakse. Haiglas lisahapnikku vajavate koroonast tingitud kopsupõletikuga patsientide raviks kasutatakse Remdesiviri.

"Samuti on müügiluba kahel monoklonaalseid antikehi sisaldaval preparaadil. Need on siis preparaadid, kus antikeha tunneb ära viiruse pinnal oleva antigeeni, kinnitub viiruse külge ja takistab viiruse sisenemist keharakkudesse," ütles Plakso.

Valitsus on otsustanud eraldada haigekassale koroonaravimite ostuks sel aastal 4,25 miljonit eurot. Selle eest ostetakse juba loa saanud ravimeid ja molnupiraviiri, neid mis alles ootab Euroopa Ravimiameti luba.

"Uutest ravimitest on praegu viimasel ajal juttu olnud palju preparaadist molnupiraviir. Küllap seetõttu, et tegemist on suukaudse preparaadiga. 25.26 See on samuti viirusevastane ravim ja tema siis põhjustab viiruse geneetilises materjalis selliseid mutatsioone, kus, mille tõttu viirus ei saa enam paljuneda," rääkis Plakso.

Molnupiraviirist saab retseptiravim neile, kel on risk haiguse raskemaks kulgemiseks ja kes ei vaja lisahapnikku.

"Patsiendil peab olema positiivne testitulemus, et see ravi määrata, tal peab olema mingi riskifaktor, näiteks kõrge vanus, väga tugev ülekaal. Mõned keerulisemad kroonilised haigused, et sellistele patsientidele on need ravimid mõeldud," rääkis haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja Erki Laidmäe.

Sellel ravimil veel müügiluba pole.

"Eile teatas Euroopa Ravimiamet, et müügiloa taotluse hindamisega on alustatud ja kui tõhususe, ohutuse ja kvaliteedi andmed on piisavad, siis müügiluba on oodata juba mõne nädala jooksul," rääkis Plakso.

Sel aastal ei pruugi uued ravimid Eestisse jõuda.

"See käib ikkagi ühtselt Euroopa Liidus ehkki meil on otseside ka tootjatega olemas, kellega me arutame neid võimalusi, kas me saaksime kiiremini kätte neid ravimeid, kui me otse ostaksime. Aga hetkel teadaolevalt kiireid lahendusi ei paku ei üht ega teist kanaleid pidi. Nii, et me eeldame, et need ravimid on meil Eestis olemas jaanuaris," ütles Laidmäe.

Haigekassa kinnitusel soetatakse koduseks raviks lisaks Molnupiraviirile ka Paxlovidi, mis jõuab Eestisse hiljem ja mida rahastatakse tulevaks aastaks koroonaravimitele eraldatavast summast.