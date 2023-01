Koroonaravim Paxlovid jõudis apteekidesse

"Ravim on jõudnud apteekidesse, kuid soovime veel kord rõhutada, et tegemist on retseptiravimiga, mida arst määrab riskirühma kuuluvatele patsientidele, kellel on diagnoositud COVID-19," ütles ERR-ile tervisekassa avalike suhete ja tervise edenduse osakonna peaspetsialist Igor Ljapin.

Detsembris oli Eestis juba 4000 pakki Paxlovidi. Jaanuari alguses võeti Paxlovid kasutusele haiglates, ent apteekidesse jõudmine võttis erinevatel põhjustel aega.

Eesti osales Paxlovidi ostmiseks Euroopa Liidu ühishankes, mis tükk aega venis.

Terviseameti hädaolukorra staabi juht Ragnar Vaiknemets ütles suve lõpus ERR-ile, et kui koroonaravimid muutuvad apteekidest kättesaadavaks, annaks see ka aluse Covidi ümberdefineerimiseks uudsest ja ohtlikuks nakkushaigusest tavaliseks nakkushaiguseks.

Vaiknemets selgitas, et NETS-i kohaselt on uudne ja ohtlik nakkushaigus see, millel puudub või ei ole kättesaadav efektiivne ravi või mille levik võib ületada haiglate ravivõimekust.

ERR kirjutas möödunud aasta novembris, et Euroopa Ravimiameti kasutusluba ootavatest uutest koroonaravimitest jõuavad esimesed Eestisse tõenäoliselt jaanuaris 2022. Sellest ajast saadik on ravimite jõudmine Eestisse pidevalt edasi lükkunud.

Ljapin lisas, et vaktsineerimine on jätkuvalt kõige parem viis kaitsta ennast võimaliku haigestumise ja haiglasse sattumise eest.