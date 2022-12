Biden kuulutas Iraani tuumalepingu surnuks

USA president Joe Biden ütles kampaaniaüritusel filmitud videolõigus, et Iraani tuumalepe on surnud.

Biden esines üritusel 4. novembril. USA-s toimusid vahevalimised 8. novembril. Biden vestles üritusel ühe tundmatu naisega, vahendas The Times.

"President Biden, kas saate teatada, et JCPOA (Iraani tuumalepe) on surnud? Kas saate sellest teada anda?" küsis naine.

"Ei," vastas Biden. "Miks ei," uuris naine.

"Paljude põhjuste tõttu. See on surnud, aga me ei teata seda," vastas Biden.

JCPOA tähistab ühist tegevuskava, mille raames USA, Hiina, Prantsusmaa, Venemaa, Saksamaa, EL, Suurbritannia üritavad Iraaniga jõuda kokkuleppele. Selle käigus leevendaks USA Teherani-vastaseid sanktsioone. Iraan peaks vastutasuks loobuma tuumarelva ehitamisest.

Tuumalepe sõlmiti 2015. aastal, kuid hiljem tühistas selle endine USA president Donald Trump. Bideni administratsioon lootis leppega uuesti liituda.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby kommenteeris teisipäeval samuti tuumalepingu sõlmimist.

"Praegu pole see meie päevakorras. Me ei näe, et lepingut on võimalik sõlmida, kui Iraan jätkab samal ajal oma kodanike tapmist ja droonide müümist Venemaale," ütles Kirby.

Tuumalepingu taastamist ei toeta ka Iisrael. Riigi järgmiseks peaministriks saab suure tõenäosusega Benjamin Netanyahu, kes on varem teravalt kritiseerinud 2015. aastal sõlmitud tuumalepet.