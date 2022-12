Ukraina õigeusu kirik lubab esimest korda jõuluteenistusi 25. detsembril

Ukraina õigeusklikud on varem alati tähistanud jõule 7. jaanuaril. Sel aastal lubatakse kogudustel esimest korda Ukraina õigeusu kirikus tähistada jõule 25. detsembril.

Erinev jõulude tähistamise kuupäev on veel üks erisus, mis on tekkinud õigeuskliku Venemaa ja samuti suuresti õigeuskliku Ukraina vahel, tõi esile Politico.

Ukraina õigeusu kirik loodi 2018. aastal, mil see lõi lahku Ukrainas tegutsevast Moskva patriarhaadi Ukraina õigeusu kirikust.

Moskva patriarhaadiga seotud õigeusu kirik on Ukraina sees sattunud viimasel ajal Ukraina võimude huviorbiiti ning seda on süüdistatud venemeelsete inimeste varjamises enda struktuurides. Mitmed inimesed Ukrainas on nõudnud Venemaaga seotud Moskva patriarhaadi Ukraina õigeusu kiriku sulgemist, meenutas Politico.

Ukraina õigeusu kiriku peapiiskop Jevstrati Zoria ütles, et nende otsus tagab Ukraina inimestele valikuvabaduse.

25. detsember muutus Ukrainas riigipühaks alles 2017. aastal ning paljud usklikud on nõudnud, et jõulude tähistamisel ei tohiks enam kasutada vana Juliuse kalendrit, mille järgi õigeusu jõulud toimuvad hiljem kui Gregoriuse kalendri järgi.

Alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist Ukrainale selle aasta 24. veebruaril on mitmed usklikud Ukrainas nõudnud, et jõuluteenistust peetaks 25. detsembril, väitis Politico.

Jevstrati sõnul tahtis enne invasiooni üle kolmandiku ukrainlastest, et kirikud teeks ülemineku Gregoriuse kalendrile. Tema sõnul on praegu toimuv iseenesest eksperiment, et saada selgeks, kui paljud usklikud eelistavad jõulude tähistamisel 25. detsembrit.

Moskva patriarhaadi Ukraina õigeusu kiriku esindaja kritiseeris konkureeriva õigeusu kiriku otsust lubada jõuluteenistuste pidamist 25. detsembril, nimetades seda poliitiliseks trikiks. Moskva patriarhaadi Ukraina õigeusu kirik teatas maikuus, et ei allu enam Moskva metropoliit Kirillile, kuid paljud kahtlevad otsuse siiruses.