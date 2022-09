Saksa president: Vene õigeusu kiriku toetus sõjale on pühaduseteotus

Steinmeier sõnas oma kongressil peetud kõnes, et igal kirikul ja kirikukogukonnal on oma teekond, kuid mõned kirikud on valinud eksliku, hävitava ja ohtliku tee.

Kõne alguses viitas Steinmeier Saksa kirikute ajaloolisele tegevusele antisemitismi levitamisel, kuid kritiseeris kõnes ka tugevalt praegust Vene õigeusu kirikut.

Steinmeier sõnas, et ei saa kunagi lubada religioonil, mis peaks inimesi kasvatama ja toetama, muutuda viha ja vägivalla tööriistaks.

"Vene õigeusu kiriku juhtkond juhib praegu oma koguduseliikmeid ja kogu kirikut ohtlikule ja lausa pühadusteotuslikule teele, mis läheb kõige vastu, mida nad usuvad. Nad õigustavad agressioonisõda Ukraina vastu – omaenda usuvendade ja -õdede vastu."

President sõnas, et selle vastu peab sõna võtma kuidas selline agressiooni toetav hoiak ja propaganda sihib teise riigi kodanikke.

Samuti kritiseeris Steinmeier seda kuidas Vene õigeusu kirik väidab meelevaldselt, et diktaatori imperialistliku hegemoonia unistus on väidetavalt jumala tahe.

"Kui paljud naised, mehed ja lapsed Ukrainas on sellise vihaõhutamise ja kriminaalse vägivalla ohvriks langenud," küsis Steinmeier publikult.

"Sajad, tuhanded, kümned tuhanded – kaugelt liiga paljud!," vastas ta ise oma küsimusele.

Steimeier kutsus ülesse Vene sõjakuritegusid hukka mõistma ning rõhutas, et selles küsimuses ei saa vaiki jääda.

Samuti soovis Saksa president, et kongressil osalejad peaksid Vene õigeusu kiriku esindajatega maha tõsised vestlused, kus juhivad tähelepanu Venemaa algatatud sõja õudustele.

Dialoog ei ole Steinmeieri sõnul eesmärk iseenesest, vaid selle kaudu tuleb paljastada tõde ning see peab juhtima tähelepanu ebaõiglusele ja tuvastama ohvrid, kurjategijad ja nende käsilased.

Steinmeier kiitis samas neid Vene õigeusu kiriku preestreid, kes on sõja vastu sõna võtnud hoolimata Putini režiimi ähvardustest.

President kritiseeris otsesõnu ka Vene õigeusu kiriku juhtkonda, kes on Steinmeieri sõnul joondunud Ukraina vastu toime pandud sõjakuritegude taha. Steinmeier nimetas seda lausa teoloogia sildi taha peitunud totalitaarseks ideoloogiaks.

Steinmeieri kõne on võimalik lugeda täispikkuses Saksa presidendi kodulehel.

Tegemist on esimese korraga kui erinevaid kristlikke kirikuid ühendav Kirikute Maailmanõukogu kongress toimub Saksamaal. Organisatsiooni kuulub nõukogu kodulehe kohaselt 352 kirikut 120 riigist.

Esimene Kirikute Maailmanõukogu toimus 1948. aastal.