Ravimiamet: gripivaktsiini ja -ravimeid on Eestis piisavalt

Kui gripipuhangu alguses muretsevad perearstid, kas gripiravimeid kõigile põdejatele jagub, siis ravimiameti kinnitusel rohu nappust olla ei tohiks. Ka gripivaktsiine peaks jaguma, sest Eestisse on tellitud üle 200 000 doosi, millest enam kui pooled ostis riik eakate ja laste vaktsineerimiseks.

Perearst Piret Rospu ütles, et gripi hooaeg algas Eestis tänavu varakult ning kuigi tõbiste arv kasvab kiiresti, ei ole haiguspuhang veel oma tippu saavutanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Gripp mitte ei tule, vaid on juba täie rauaga kohal. Seda ravimit on praegu nii vähe, et nii nagu vahepealsetel aastatel - kõik, kellel gripp oli või kellel peres on, saavad profülaktikat ja ravi. Siis selleks praegu küll ei jätku," ütles Rospu.

Rospu sõnul tuleb praegu ravimeid säästa riskirühmade jaoks, nagu väikelapsed, rasedad või eakad, kelle puhul on suur risk, et nad võivad vajada haiglaravi või surra. Eestisse tarnitavate gripiravimi hulga panevad paika tootjad arvestades varasemate aastate kogemusi. Ravimiameti järelevalve osakonna juhataja Liis Prii kinnitusel gripiravimite puhul tarneraskusi ei ole.

"Tootjad on planeerinud Eestisse sel hooajal 27 000 pakendit gripiravimeid, 15 000 neist on juba Eestis kohal. Gripiravimid on nii apteekides kui ka hulgimüüjate juures olemas," ütles Prii.

Eestis on müügil kolm erinevat gripiravimit, millest tuntuim on Tamiflu ning Prii sõnul on praegu ravimiladudes tellimuste ootel ligi 1000 pakendit.

Perearstide soovitusele gripiravimitega säästlikult ümber käia vastas Prii nii, et need ongi mõeldud eelkõige kroonilisi haigusi põdevatele inimestele ja riskirühma kuuluvatele inimestele, kelle puhul võib arvata, et gripi põdemine võib kulgeda oluliselt raskemalt.

Prii kinnitas, et ravimiamet pole andnud juhiseid ravimit noorematele inimestele mitte välja kirjutada, gripiravimid on kindla näidustusega ning nende määramise otsustab arst.

Esmane meede gripi puhul peaks ameti hinnangul olema vaktsineerimine.

"Ameerikast on juba info, et tänavune gripivaktsiin kaitseb hästi, praegu on täpselt paras aeg vaktsineerida," ütles Rospu.

Kui mõnel varasemal aastal on gripivaktsiini tõhusus jäänud paarikümne protsendi peale, siis tänavuse vaktsiini oma on üle 60 protsendi ja see on arsti sõnul väga hea tulemus.

Gripivaktsiine esialgu jagub, kuigi huvi vaktsineerimise vastu on kasvanud. Samas nende juurde saamine on keeruline, sest tellimused tuleb esitada varakult. Juba praegu küsitakse järgmise aasta vaktsiinide tellimust.

Confido õendusjuht Silja Tina ütles, et vaktsiini tootmine on pikk protsess ja kuna igaks hooajaks ennustatakse vaktsiinikoostist, siis see lihtsalt võtab aega.

Esimese ohvri nõudis gripp juba oktoobris, esialgsetel andmetel on sel aastal gripi tagajärjel surnud kolm üle 80-aastast inimest.