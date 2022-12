Vene kaupade veo keeld võib jätta kakaoubade transiidiga tegelevas ettevõttes tööta 100 inimest

Poolteist nädalat tagasi allkirjastas majandus- ja taristuminister Riina Sikkut dokumendi, kus on kirjas uued omaniku ootused riigiettevõttele Operail. Muudeti ainult üht lauset, mis kohustab Operaili lõpetama 1. jaanuarist Vene ja Valgevene päritolu kaupade veo. Mõni päev hiljem saatis Operail oma klientidele kirja, et ei kooskõlasta uueks aastaks enam ühtegi kaubavedu, mis on seotud Venemaa ettevõtetega.

Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu ütles Ärilehele, et selle aasta viimases kvartalis on neilt Venemaa vedusid tellinud umbes 50 klienti. Ta tunistas, et on lühikese etteteatamisaja tõttu pannud keerulisse olukorda hulga ettevõtjaid.

Üks selline on Katoen Natie, mis tegeleb peamiselt kakaoubade ja -toodete transiidiga. Muuga sadamast liigub kaup Operaili raudteevagunitega lõpptarbijateni Venemaal.

Katoen Natie juht Mart Melles avaldas arusaamatust, miks kehtestab Eesti riik Operaili kaudu lisasanktsioone väljaspool rahvusvaheliselt kokkulepitud piiranguid, kahjustades sellega üksnes Eesti enda ettevõtteid.

Melles selgitas, et Katoen Natie käideldavate kaupade Aafrikast ja Aasiast Eestisse ning edasi Venemaale vedamiseks kulub ligikaudu 60 päeva.

"Seega on meie poole teel kaubad, mida saabudes ei tohi enam vagunitesse laadida," lausus ta.

Raudteevedu on võimalik asendada autovedudega, kuid pikkade vahemaade tõttu on see Mellese väitel mitu korda kallim.

"Tõenäoliselt liigub kaup Läti kaudu ikkagi sihtkohta, aga meie peame tõsiselt kaaluma ettevõtte sulgemist," märgib Melles.

Katoen Natie sulgemise korral kaotaks tema andmetel ligikaudu sada inimest töö ja riik aasta peale kolm miljonit eurot maksuraha.

Samasuguses keerulises olukorras on Muuga sadamas tegutsev HHLA TK Estonia konteineriterminal.