Sikkut annab Operailile ametliku käsu Vene päritolu kauba vedu lõpetada

Teisipäeval kirjutas Soome rahvusringhääling Yle, et Eesti riigile kuuluv Operail plaanib hakata Venemaalt Soome niklit vedama. Operail põhjendas, et nikkel ei ole sanktsioonide all ning Soome tütarfirma plaanitakse nagunii kohe maha müüa.

Ometi kritiseeris Operaili neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa).

"See äri on õiguslikult lubatud, aga küsimus on, kas Eesti Vabariigi maksumaksjatele kuuluval äriühingule on see äri moraalselt aktsepteeritav. Selle osas ma jääksin ühemõtteliselt eitavale positsioonile," sõnas Reinsalu.

Minister jätkas, et kevadel eelmise majandus- ja taristuministri Taavi Aasa allkirjastatud omaniku ootus kohustab Operaili Venemaaga ärisuhted lõpetama.

Operaili juhatus vastas pressiteate vahendusel, et riigiettevõtte ei saa teha majanduslikult kahjulikke otsuseid ning kevadel ametlikult sõnastatud omaniku ootuse vastu nad eksinud ei ole.

Nimelt on dokumendis täpselt kirjas, et Operailil tuleb "hinnata Venemaa ja Valgevene ettevõtjatega ärisuhete eetilisust ning loobuda sellistest ärisuhetest (vajadusel järk-järgult), mis teenindavad otseselt kaubavahetust Venemaa ja Valgevenega, asendades need uute ärisuundadega".

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut (SDE) ütleb, et seda tõlgendavad valitsus ning Operail erinevalt.

"Valitsuse seisukoht ei ole muutunud, ka olukorras, kus ministrid on vahetunud. Valitsuse suunis on selge ja riigiettevõte ei peaks Vene päritolu kaubavedu tegema. Vajadusel kinnitan seda ka kirjalikult," lubas Sikkut.

Uue omaniku ootuse lubab Sikkut vormistada lähipäevil. Kui Operaili veetud kaubamahud on juba aastaga kukkunud poole võrra, võib kogu Vene päritolu kauba veo lõpetamisel see kukkuda veel 65-70 protsenti.

"Raudtee ülalpidamiskulud ainult kasvavad. Kui see ära jaotada alles jäänud väikestele mahtudele, siis see kulu läheb nii suureks, et tegelikult ei olegi mõttekas kaupa raudteel vedada," sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Ometi on Eesti lubanud vastupidist, ütleb majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

"Vaadates strateegilist vajadust rohekokkuleppe täitmiseks transpordisektoris heidet vähendada, siis ega seda muud moodi teha ei saa, kui nii kaubad kui ka reisijad liigutada maanteedelt raudteele. Samas praegu maanteel kauba vedamisel tasud ei ole samas mahus kui on raudteel. Ma arvan, et taristutasude kujunemise põhimõtted tuleb ümber vaadata, kuid mitte Operaili või mõne teise ettevõtte majandustulemustest lähtudes."

Kui taristutasude küsimus vajaks pikemat analüüsi, siis enamiku oma ärist kaotanud Operaili tuleviku osas lubab Sikkut plaani valitsusele esitada jaanuaris.