Ameerika Ühendriikide senat kiitis heaks USA järgmise aasta riigieelarve, mille sees on ka 45 miljardi dollari mahus abi eraldamine Ukrainale. Politico teatel võib Ukraina sõdurite väljaõpe Patriot õhutõrjesüsteemi kasutama õppimiseks toimuda USA pinnal, mitte kolmandas riigis. Jaapani ettevõte Rakuten annetab Ukrainale 500 generaatorit koos ettevõttega Koshid. Ukraina peastaap teatas neljapäeva õhtul, et Kahhovka lennuväljal hukkus Ukraina rünnakus 150 Vene sõdurit.

Oluline 23. detsembril kell 6.41:

- USA senat kiitis heaks 45 miljardi dollari suuruse Ukraina abipaketi

- Politico: Pentagon kaalub Patriot õhutõrjesüsteemi väljaõppe korraldamist USA pinnal

- Jaapani ettevõte Rakuten annetab Ukrainale 500 generaatorit

- Ukraina peastaap neljapäeva õhtul: Hersoni Kahhovka lennuväljal hukkus 150 Vene sõdurit.

USA senat kiitis heaks 45 miljardi dollari suuruse Ukraina abipaketi

Ameerika Ühendriikide senati kiitis neljapäeval heaks USA 2023. aasta riigieelarve, mille sees on ka 40 miljardi dollari mahus abi eraldamine Ukrainale, vahendas CNN.

USA järgmise aasta eelarve kiideti senatis heaks häältega 68-29 ning see saadetakse USA presidendile allkirjastamiseks millalgi järgmise nädala jooksul.

Eelnõule lisati viimase hetke muudatusettepanek, mille tegi senaator Lindsey Graham ning mille kohaselt saaks USA justiitsministeerium kasutada Vene oligarhide arestitud varasid Ukraina abistamiseks.

Ukrainale mõeldud abipaketis on eraldatud üheksa miljardit dollarit väljaõppe, tehnika, relvastuse, logistikatoetuse, varustuse, seonduvate teenuste ning luure tagamiseks Ukraina relvajõududele.

Samuti on Ukraina abipaketis eraldatud 2,4 miljardit dollarit põgenikele ning 2,247 miljardit humanitaarabiks. Sellele lisaks on 13,37 miljardit dollarit planeeritud otse majanduslikuks eelarveabiks Ukraina riigi töös hoidmiseks.

Eelnõuga suurendati ka USA presidendi volitusi saata relvastust ja sõjatehnikat Ukrainale – nüüd on seda võimalik teha 14,5 miljardi dollari väärtuses.

Abipakett võeti vastu päev peale Ukraina president Volodõmõr Zelenski visiiti Washingtoni.

Politico: Pentagon kaalub Patriot õhutõrjesüsteemi väljaõppe korraldamist USA pinnal

USA kaitseministeerium kaalub Ukrainale eraldatud Patriot õhutõrjesüsteemi väljaõppe korraldamist Ameerika Ühendriikide pinnal, teatas Politico.

Varem levisid meedias kuuldused, et Patriot õhutõrjesüsteemi väljaõpe toimub mõnes kolmandas riigis. USA valitsus teatas hiljuti, et annab Ukrainale ühe Patriot õhutõrjesüsteemi patarei kaitsmaks riiki Venemaa õhurünnakute eest.

Patriot süsteemi väljaõpe võtab tõenäoliselt paar kuud aeg ning Pentagoni väitel on ühe patarei opereerimiseks tarvis ligikaudu 90 sõdurit.

Putin: Patriot on vananenud süsteem ja pole nii hea nagu Vene S-300 õhutõrjesüsteem

Venemaa president Vladimir Putin väitis hiljuti, et Ukrainale antav Patriot õhutõrjesüsteem ei tööta nii hästi nagu Vene õhutõrjesüsteem, tuues võrdluseks õhutõrjesüsteemi S-300, vahendas Ukrainska Pravda.

Putin tunnistas sama sõnavahetuse käigus, et Venemaal kulub suures koguses suurtükimoona ning tunnistas, et tegu on probleemiga. Samas väitis Vene president, et Ukraina kaitsetööstus ei suuda sõja vajadustega kaasas käia, samas Vene kaitsetööstus kasvab. Lääneriikide kaitsetööstuse ettevõtteid Putin oma kommentaarides ei maininud.

Sõjanduseksperdid on varem juhtinud tähelepanu, et USA pole avalikult teatanud millise põlvkonna Patriot õhutõrjesüsteemi USA Ukrainale annab.

Patriot õhutõrjesüsteem on üks kõige kõrgtehnoloogilisemaid relvi USA relvastuses ning Ukraina on seda korduvalt palunud. NATO peasekretär Jens Stoltenberg tunnistas hiljuti, et mõned NATO kaitsealliansi liikmed on siiani blokeerinud Patriot õhutõrjesüsteemi tarned Ukrainale.

Jaapani ettevõte Rakuten annetab Ukrainale 500 generaatorit

Jaapani Rakuten Group tegevjuht Mickey Mikitani teatas neljapäeval, et ettevõtte annetab Ukrainale koos ettevõttega Koshid 500 generaatorit. Generaatorid saadetakse Jaapanist Ukrainasse aasta lõpuks.

Ukraina peastaap neljapäeva õhtul: Hersoni Kahhovka lennuväljal hukkus 150 Vene sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas neljapäeva õhtul rindeülevaates, et Ukraina tegi rünnaku Kahhovka lennuväljale okupeeritud Hersoni oblasti territooriumil. Rünnakus sai Ukraina teatel surma 150 Vene sõdurit ning veel 50 sai haavata. Peastaap väitis lisaks, et rünnakus hävis ligikaudu 20 ühikut erinevat Vene sõjatehnikat.

The Kyiv Independent meenutas, et Ukraina peastaap väitis 17. detsembril Vene vägede ümberpaigutamisest Kahhovka ja Nova Kahhovka kandis. Mõlemad asulad on Dnipro jõe vasakkaldal (jõe vasak- ja paremkallas tulenevad jõe voolamise suunast) ehk ida pool Dnipro jõge.

ISW: Putin püüab end Ukrainas alustatud sõja vastutusest taandada

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas oma Vene-Ukraina sõja ülevaates, et Venemaa president Vladimir Putin püüab vastutuse alustatud sõja eest mujale nihutada.

Venemaa president Vladimir Putin rääkis hiljuti pressikonverentsil, et Venemaa tahab sõda Ukraina vastu lõpetada nii kiiresti kui võimalik, kinnitades samas, et "sõjalise erioperatsiooni" tempo kiirendamine viiks Venemaa jaoks põhjendamatult suurte kaotusteni.

ISW hinnangul on Putini mõlemad väited mõeldud õigustamaks Putini algatatud sõja mõjusid Vene avalikkusele, keda sõda järjest enam mõjutab, et viia ellu Kremli ebarealistlikke eesmärke sõjas.

Vene relvajõud pole sisuliselt peale Lõssõtšanski vallutamist 3. juulil näidanud suutlikkust suurteks võitudeks, rõhutas ISW seejärel.

Mõttekoda toob esile, et nii Putin kui ka Vene kaitseministeeriumi ametiisikud on viimastel päevadel viidanud Venemaa sõjalistele raskustele sõjas Ukraina vastu ning ka nende sõnumite eesmärgiks võib olla sõja mõjude pisendamine.

ISW tõi ka esile, et Putin kasutas oma pressikonverentsil sõna "sõda", mitte "sõjaline erioperatsioon" nagu Vene riigi seadusandlus nõuab. Semantiline segadus viitab ISW hinnangul asjaolule, et Putini algselt välja öeldud narratiiv "piiratud sõjast" on konflikti minemas Putini teise väitega nagu sõda Ukraina vastu oleks võitlus Vene suveräänsuse tagamiseks.

Mõttekoda tõi esile, et kuna Putin keeldub nägemast enda ametikaaslast, Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit, enda võrdväärsena ega Ukrainat legitiimse riigina, siis pole näha sõja lõppu, kuna Venemaa pole huvitatud tõsiselt rahukõneluste pidamisest Ukrainaga.