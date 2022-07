Sõja 130. päev: Ukraina sõjaväelased lahkusid Lõssõtšanskist

Ukraina sõjaväelased lahkusid Lõssõtšanski linnast, mis oli nende viimane suurem tugipunkt Luhanski oblastis, teatasid riigi relvajõud. Juba varem sotsiaalmeedias levinud videod viitasid sellele, et venelased on linna sisenenud.

Oluline 3. juulil kell 22.15:

- Vene väed hõivasid Lõssõtšanski lähistel Zolotarivka asula;

- Ukraina armee peastaap kinnitas, et riigi relvajõud olid sunnitud Lõssõtšanskist lahkuma;

- Ukraina suursaadiku sõnul arestis Türgi toll Vene kaubalaeva, mis Kiievi väitel varastatud teravilja transpordib;

- Slovjanski linn jäi võimsa raketirünnaku alla, ütles linnapea;

- Šoigu teatas nn Luhanski Rahvavabariigi "vabastamisest";

- Arestovõtš: Lõssõtšansk võib langeda;

- Briti kaitseministeerium: Hersonis plaanitakse referendumit Venemaaga ühinemiseks;

- Ukraina ülevaade: surnud on ligi 36 000 Vene sõdurit;

- Venelaste sõnul kontrollivad nad Lõssõtšanski linna;

- Sõjauuringute instituut: ukrainlased taganesid Lõssõtšanskist;

- Belgorodis toimusid plahvatused;

- Ukraina ründas Melitopolis Vene sõjaväebaase.

Ukraina kinnitas enda vägede lahkumist Lõssõtšanskist

Ukraina relvajõud olid sunnitud Lõssõtšanski linnast lahkuma, kinnitas armee peastaap pühapäeval.

"Linna kaitsmisega jätkamine oleks viinud hukutavate tagajärgedeni. Selleks, et säilitada Ukraina kaitsjate elud, otsustati taganeda," kirjutas peastaap sotsiaalmeedias.

Peastaap kirjeldas ka, et Venemaal oli võitluses linna üle suur ülekaal relvades, laskemoonas ja sõjaväelastes.

"Me jätkame võitlemist. Kahjuks ei ole raudne tahe ja patriotism eduks piisavad – vaja on materiaalset ja tehnilisi vahendeid," lisasid relvajõud.

Lõssõtšanski linn on Kiievi viimane tugipunkt Luhanski oblastis ning selle langemine viib Venemaa lähemale oma eesmärgile võtta üle kogu Donbass.

Vene väed hõivasid Lõssõtšanski lähedal oleva asula

Ukraina relvajõudude peastaap teatas pühapäevaõhtuses ülevaates, et Vene väed pommitasid Lõssõtšanski lähistel Zolotarivka ja Verhnokamjanka asulaid

Rünnaku käigus Zolotarivkale võtsid Vene väed asula enda kontrolli alla.

Bahmuti suunal pommitavad Vene väed Soledari, Pokrovske, Bahmuti ja Klõnovet suurtükkidega.

Ukraina suursaadik: Türgi toll arestis Ukraina vilja transportiva Vene laeva

Ukraina suursaadik Türgis Vassõl Bodnar ütles, et Türgi tolliametnikud arestisid Vene kaubalaeva, mis transpordib Kiievi väitel varastatud teravilja.

"Meil on täielik koostöö. Laev seisab praegu sadama sissepääsualal, Türgi tolliamet on selle kinni pidanud," ütles suursaadik Ukraina riigitelevisioonile.

Bodnari sõnul otsustatakse laeva saatus uurijate esmaspäevasel koosolekul.

Slovjansk oli võimsa raketirünnaku all

Slovjanski linna tabas pühapäeval võimas rünnak mitmikraketiheitjatest, ütles linnapea Vadim Ljahh.

"Linnas on 15 tulekahju. Paljud said surma ja vigastada," kirjutas Ljahh sotsiaalmeedias.

Donetski oblasti võimude pressiesindaja Ova Ignatšenko ütles Ukraina meediale, et vähemalt kuus inimest sai surma ja 15 vigastada.

Ljahhi sõnul oli see viimase aja pommitamistest võimsaim, mis linna tabanud.

Slovjanskist lõunas asuv Kramatorski linn jäi samuti rünnaku alla. Slovjansk ja Kramatorsk on kaks suuremat linna, mis Donetski oblastis veel Ukraina kontrolli all on.

Šoigu teatas Putinile nn Luhanski Rahvavabariigi "vabastamisest"

Vene kaitseminister Sergei Šoigu kandis president Vladimir Putinile ette, et nn Luhanski Rahvavabariik on "vabastatud".

Šoigu sõnul on Lõssõtšansk täielikult Venemaa relvajõudude kontrolli all, vahendas Interfax.

Ukraina kaitseministeeriumi kõneisik Juri Sak ütles aga BBC-le, et Lõssõtšansk ei ole Vene vägede täieliku kontrolli all. Küll aga tõdes ta, et olukord linnas on juba mõnda aega Vene vägede pideva rünnaku tõttu väga pingeline.

"Ukrainlaste jaoks on inimelu väärtus esmatähtis, nii et mõnikord võime teatud aladelt taanduda, et saaksime need tulevikus tagasi võtta," rääkis Sak.

Arestovõtš: Lõssõtšansk võib langeda

Ukraina presidendi nõunik Oleksi Arestovõtš ütles, et Lõssutšansk võib sel nädalavahetusel venelaste kätte langeda, vahendas BBC.

Tema sõnul ületasid Vene väed Siverski Donetsi jõe ja lähenevad linnale põhja poolt.

"See on tõepoolest oht. Eks me näe. Ma ei välista siin ühtki paljudest tulemustest. Asjad saavad palju selgemaks päeva või kahe jooksul," ütles Arestovõtš.

Briti kaitseministeerium: Hersonis plaanitakse referendumit Venemaaga ühinemiseks

Venemaa okupatsiooni all oleva Hersoni oblasti praegused ametnikud on öelnud, et korraldavad sügisel referendumi Hersoni oblasti ühinemiseks Venemaaga. Tõenäoliselt eelistab Venemaa pseudokonstitutsioonilist hääletust, püüdes seadustada oma kontrolli regiooni üle, kirjutas Suubritannia kaitseministeerium.

Demokraatlikult valitud Hersoni linnapea Ihor Kolõhhaievi vahistamine 28. juunil kandis endas tõenäoliselt eesmärki suruda maha vastuseisu okupatsioonile. Siiski jätkub okupeeritud aladel nii relvastatud kui ka rahumeelne vastupanu.

Okupatsioonile põhiseadusliku lahenduse leidmine on Venemaa jaoks tõenäoliselt prioriteetne poliitiline eesmärk. Tõenäoliselt ollakse vastuvõetava referendumi tulemuse saavutamiseks valmis hääletamisse sekkuma.

Ukraina sõdur positsioonile liikumas. Autor/allikas: SCANPIX/AP

Ukraina relvajõud lõid tagasi rünnaku Harkivi lähistel

Ukraina relvajõud teatasid viimase 24 tunni sündmuste kohta pühapäeval, et lõid tagasi rünnaku Harkivi lähedal.

Ukraina relvajõudude sõnul kindlustavad Vene väed positsioone Lõssõtšanski lähedal ja Verhokamianskes. Vene väed tegid õhurünnakuid Ivanivkale ja raketirünnakuid Mõkolajivi oblastile.

Ukraina ülevaade: surnud on ligi 36 000 Vene sõdurit

Värskest Ukraina tehtud ülevaatest venelaste kaotuste kohta sõjas selgub, et 3. juuli seisuga on surnud 35 970 Vene sõdurit, hävitatud on 1584 tanki, 3744 soomukit, 801 suurtükki, 246 mitmikraketiheitjat, 105 õhutõrjesüsteemi.

Alla on lastud 217 sõjalennukit ja 187 helikopterit. Samuti 654 drooni ja 144 tiibraketti. Põhja on lastud 15 sõjalaeva.

Venelased väidavad, et on sisenenud Lõssõtšanskisse

Ukraina teatel on relvajõud venelaste intensiivse tule all, aga linn on endiselt ukrainlaste kontrolli all, kirjutas BBC.

Venemaa toetatud separatistid väidavad aga et on suutnud linna siseneda ja jõudnud isegi kesklinna.

Venemaa meedia näitas väidetavaid kaadreid sellest, kuidas Vene väed Lõssõtšanski linna tänavatel ringi liiguvad.

Twitteris liiguvad erinevates kanalites ka videod sellest, kuidas kadõrovlased väidetavalt Lõssõtsanski linnas lippudega poseerivad.

Luhanski Rahvavabariigi suursaadik Venemaal Rodion Mirošnik ütles Vene televisioonile, et Lõssõtšansk on kontrolli alla võetud, kuid ei ole veel vabastatud.

Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai ütles, et rünnak Lõssõtsanskile ei ole raugenud, kuna Vene väed lähenevad ümberpiiratud linnale igast küljest.

See on viimane Ukraina valduses olev linn Luhanskis, mis on osa tööstuslikust Donbassi piirkonnast. Venemaa vallutas eelmisel kuul lähedal asuva Severodonetski linna.

Kui Lõssõtšansk langeb, võib kogu Luhanski piirkond sattuda Venemaa kätte, mis tähistaks Vladimir Putini jaoks järjekordset strateegilist läbimurret.

Sõjauuringute instituut: Ukraina väed taganesid Lõssõtšanskist tõenäoliselt tahtlikult

Instituut teatas, et geolokatsiooniga kaadrid võivad viidata sellele, et Vene väed ei kohanud linna sisenemisel erilist vastupanu, mille tulemuseks oli 2. juulil linna vallutamine.

lisas, et tõenäoliselt võtavad Vene väed lähipäevil täieliku kontrolli Luhanski oblasti üle, seades seejärel prioriteediks Ukraina positsioonide edendamise Siverskis, seejärel Slovjanskis ja Bahmutis.

Ukraina väidab, et hävitas Melitopolis Vene sõjaväebaasi

The Economisti korresponent Oliver Carroll vahendas Twitteris Melitopoli linnapead eksiilis Ivan Fedorovit, kelle sõnul hävitasid Ukraina relvajõud ühe sealsest neljast Venemaa sõjaväebaasist.

"Me tulistasime üle 30 lasu sõjaväebaaside pihta ja teiste vaid sõjaväeliste objektide pihta," sõnas Fedorov.

Teateid tuleb ka Vene soomusrongi rööbastelt maha ajamisest.

Plahvatused Belgorodis

Ukraina piiri lähedal asuvas Belgorodi linnas Venemaal sai plahvatustes surma neli inimest ja veel neli sai vigastada, teatas kohalik kuberner Vjatšeslav Gladkov, vahendas BBC.

Gladkovi sõnul võis plahvatused põhjustada õhutõrjesüsteemide töö.

Tema sõnul hävitasid plahvatused osaliselt 11 kortermaja ja vähemalt 39 eraelamut.

BBC ei suutnud kuberneri avaldust iseseisvalt kinnitada ja Ukraina ei ole sellele infole reageerinud.

Teave pärines Gladkovi kanalilt Telegrami sotsiaalmeediarakenduses.