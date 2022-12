Tallinna Kunstikooli remont venib hanke nurjumise tõttu mitu aastat pikemaks

Veel tänavu augusti lõpus kirjutas ajaleht Pealinn, et Kevade tänaval asuv kunstikooli maja on hoolimata väliselt normaalsest seisukorrast peaaegu kasutuskõlbmatu: puudub korralik kanalisatsioon ja veevärk, rääkimata ventilatsioonist, nurgatalad on läbi mädanenud ning parandamist ootavad ka trepid, seinad ja valgustus.

Maja täisrenoveerimine pidi algama kohe ning töö saama valmis järgmiseks õppeaastaks, seniks kolis kunstikool Endla 22 asuvale asenduspinnale.

Kevade tänaval asuv maja seisab aga senini puutumatult: pimedate akende ees ripuvad vanad rulood, uksed on suletud ja mitte miski ei anna aimu suurejoonelisest ümberehitusest, millest veel augustis räägiti.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev tunnistas ERR-ile, et nii see ongi.

"Kahjuks esialgne hange Tallinna Kunstikooli renoveerimiseks nurjus, mistõttu oli Tallinna linnavaraamet sunnitud välja kuulutama kordushanke, mille pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.01.2023," lausus ta.

Juhul kui riigihanke kontrollmenetlus läheb plaanipäraselt, algab remont eelduslikult tuleva aasta aprillis. Tööd kestavad 14 kuud ja kool avatakse õpilastele 2024/2025. õppeaasta alguseks.

Kui palju rekonstrueerimine maksma läheb, saab Belobrovtsevi sõnul prognoosida siis, kui pakkumused on esitatud.