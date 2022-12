Sõja 306. päev: Ukraina välisminister tahab veebruaris rahutippkohtumist

Oluline 26. detsembril kell 22.31:

- Välisminister: Ukraina tahab veebruaris rahutippkohtumist

- Venemaa kuulutas Bulgaaria uuriva ajakirjaniku tagaotsitavaks

- Kuberner: Ukraina relvajõud ei asu Kreminnast kaugel

- Teraviljakoridori kaudu on Ukrainast teele läinud 585 laeva;

- Meedia: Saraatovi oblasti lennuväljal kärgatasid plahvatused;

- Zelenski: Venemaa on sel aastal kaotanud kõik võimaliku;

- Medvedev väitis, et Venemaal on vaja julgeolekugarantiisid;

- London: Vene väed keskenduvad kaitserajatiste rajamisele;

- Moskva plaanib avada Ukrainas õpetajate propagandakeskused;

- ISW: Prigožin ihub hammast oligarhide varadele.

Välisminister: Ukraina tahab veebruaris rahutippkohtumist

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles AP teatel esmaspäeval, et valitsuse eesmärk on pidada veebruaris rahutippkohtumine. Tema sõnul teeb Ukraina endast kõik, et 2023. aastal sõda võita ning diplomaatial on selles alati tähtis roll.

"Iga sõda lõpeb diplomaatia kaudu. Iga sõda lõpeb lahinguväljal ja läbirääkimislaua taga tehtud tegude tagajärjel," lausus ta.

Kuleba lisas, et Ukraina eesmärk on läbirääkimisteni jõuda veebruari lõpuks.

"Selle tippkohtumise pidamiseks oleks parim koht ÜRO, sest küsimus pole teatud riigile teene tegemises, vaid kõigi kaasamises," sõnas ta.

Kuleba sõnul võiks ÜRO peasekretär Antonio Guterres olla rahukõneluste võimalikuks vahendajaks.

"Ta on tõestanud end tõhusa vahendaja ja tõhusa läbirääkijana ning mis kõige tähtsam, põhimõttekindla ja ausa inimesena. Seega ootame tema aktiivset osalust," ütles Ukraina välisminister.

Venemaa kuulutas Bulgaaria uuriva ajakirjaniku tagaotsitavaks

Venemaa siseministeerium on pannud tagaotsitavate nimekirja Bulgaaria ajakirjaniku Christo Grozevi, kes kuulub uurivate ajakirjanike organisatsiooni Bellingcat.

Grozev on uurinud sündmusi Ukrainas ja varem Aleksei Navalnõi mürgitamist. Vene uudisteagentuuri RIA sõnul esitab prokurör Grozevile kriminaalsüüdistuse Vene armee kohta valeinfo levitamises.

Bellingcati organisatsioon on Venemaal kuulutatud välisagendiks.

Kuberner: Ukraina relvajõud ei asu Kreminnast kaugel

Ukraina relvajõud ei asu Kreminna linnast kaugel ja lahingud jätkuvad, ütles Luganski oblasti kuberner Serhi Haidai. Ukraina väed paiknevad linnast 20 kilomeetri raadiuses.

Kreminna asub Luganski oblasti suurest linnast Severodonetskist vaid 25 kilomeetrit loodes. Vene väed okupeerisid linna juunis.

Teraviljakoridori kaudu on Ukrainast teele läinud 585 laeva

Türgi transpordi- ja taristuminister ütles uudisteagentuurile Anadolu, et Ukrainast on ÜRO toetatud teraviljakoridori kaudu alates augustist lahkunud 585 kaubalaeva enam kui 15 miljoni tonni põllumajandustoodetega.

Ta lisas, et 44 protsenti kõigist viljakoridori kaudu eksporditud toodetest tarniti Euroopasse, 29 protsenti saadeti Aasiasse, 15 protsenti Türki ja 12 protsenti Aafrika riikidesse.

Viljakoridor ehk Musta mere teravilja algatus on ÜRO toetatud leping, mille Ukraina, Venemaa ja Türgi sõlmisid juulis, et vabastada Ukraina teravilija blokeeringud.

Meedia: Saraatovi oblasti lennuväljal kärgatasid plahvatused

Ukrainska Pravda teatel toimusid Engelsi lennuvälja juures plahvatused. Engelsi linna lähedal oli kuulda õhuhäiresireene, linn asub Saraatovi oblastis.

Venemaa kaitseministeerium väidab, et tulistas Engelsi lennuvälja kohal alla Ukraina drooni. Lennuväljal asuvad Venemaa pommitajad.

Moskva väitel hukkus kolm Venemaa sõjaväelast, piirkonnas puhkes ka suur tulekahju. Vene võimude väitel ükski lennuk kahjustada ei saanud.

Russian MOD statement: We successfully shot down a Ukrainian drone over our nuclear strategic aviation base in Engels, almost 800km from the border. However, 3 Russian military personnel died. There was a big fire. But no, absolutely no aircraft at all were damaged, honestly. — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) December 26, 2022

Ukraina õhuväe kõneisik Jurii Ihnat ütles, et Engelsi õhuväebaasi plahvatused on Venemaa agressiooni tagajärjed.

"Kui venelased arvasid, et sõda neid sügaval tagalas ei puuduta, siis nad eksisid," ütles Ihnat.

Väljaande Nexta teatel tähistab Venemaa sõjavägi esmaspäeval ka õhukaitsepäeva.

Today, the #Russian army celebrates Air Defense Day. It was congratulated with another strike on the military airfield in #Engels. pic.twitter.com/gRS6xXcn0p — NEXTA (@nexta_tv) December 26, 2022

Budanov: alates 24. veebruarist pole GUR-i seest leitud mitte ühtegi reeturit

Ukraina sõjaväeluure (GUR) juht Kõrõlo Budanov ütles, et alates 24. veebruarist pole GUR-i seest leitud mitte ühtegi reeturit, vahendas Ukrainska Pravda.

Budanov märkis samas, et GUR-i agentide hulk on Venemaal suurenenud.

London: Vene väed keskenduvad kaitserajatiste rajamisele

Suurbritannia kaitseministeeriumi teatel on Vene väed alates oktoobrist keskendunud peamiselt kaitserajatiste rajamisele.

Londoni teatel on miiniväljad väljaõppinud vägedele tõhusaks takistuseks ainult siis, kui need väljad on kaetud vastase tulejõu poolt. Venemaal puudub aga võimekus, et jälgida miiniväljasid. Venemaa armeel pole selleks personali ja tehnikat, vahendas The Guardian.

Zelenski: Venemaa on sel aastal kaotanud kõik võimaliku

"Venemaa on sel aastal kaotanud kõik võimaliku. Aga Vladimir Putin püüab oma kaotusi kompenseerida propagandistide abiga. Kui ukrainlased hoiavad kokku, ei saa meid keegi võita," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Medvedev väitis, et Venemaal on vaja julgeolekugarantiisid

"Mida varem saadakse meie riigile sobivad maksimaalse julgeoleku garantiid, seda kiiremini olukord normaliseerub. Kui me neid ei saa, püsib pinge edasi. Maailm balansseerib jätkuvalt kolmanda maailmasõja ja tuumakatastroofi lävel. Teeme kõik, et neid ära hoida," väitis Venemaa endine president Dmitri Medvedev.

Venemaa juht Vladimir Putin kordas hiljuti taas, et Moskva on valmis kõigi osapooltega sõja üle läbirääkimisi pidama.

"Me oleme valmis läbirääkima kõigi seotud osapooltega vastuvõetavate lahenduse üle, kuid see oleneb neist – meie ei keeldu läbirääkimistest, nemad teevad seda," rääkis Putin Vene riiklikus telekanalis Rossija 1.

Putin õigustas taas Venemaa tegevust Ukrainas, väites, et USA juhitud lääs püüab Venemaad lõhestada.

Moskva plaanib avada Ukrainas õpetajate propagandakeskused

Venemaa tahab okupeeritud aladel avada pedagoogikaülikoole, kus hakatakse "uusi õpetajaid" koolitama. Esimene selline keskus õpetajate koolitamiseks tuleb okupeeritud Berdjanskisse, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW: Prigožin ihub hammast oligarhide varadele

USA sõjauuringute instituudi (ISW) teatel osales Wagneri juht Jevgeni Prigožin Peterburis palgasõduri matustel, kus ta väitis, et Venemaa peab konfiskeerima eliidilt kinnisvara, kes ei toeta Moskva sõjalist tegevust Ukrainas. Prigožin väitis, et need jõukad isikud toetavad visiooni, kus lääneriigid domineerivad Venemaal. Wagneriga seotud sõjablogijad toetasid Prigožini kriitikat ja kiitsid tema toetust sõjategevusele.

ISW hinnangul võib Prigožin kasutada selliseid populistlikke ettepanekuid, et suurendada riigis oma mõjuvõimu veelgi.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 550 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 102600 (võrdlus eelmise päevaga +550);

- tankid 3016 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 6017 (+7);

- lennukid 283 (+0);

- kopterid 267 (+0);

- suurtükisüsteemid 1996 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 418 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 212 (+0);

- tiibraketid 653 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4647 (+12);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 178 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.