Pinged Kosovo piiril: Serbia viis armee kõrgeimasse valmisolekusse

Serbia kaitseminister Milos Vucevic teatas, et president ja armee ülemjuhataja Aleksandar Vucic andis korralduse viia Serbia armee kõrgeimasse valmisolekusse.

"Serbia president kui ülemjuhataja andis korralduse, et Serbia armee lahinguvalmidus oleks kõrgeimal tasemel. See on relvastatud jõu kasutamise tasemel," ütles Vucevic.

Vucevic ütles, et president andis korralduse tõsta lahinguvalmidust, viidates olukorrale Kosovos, vahendas Interfax.

Deutsche Welle toob välja, et Belgrad on Serbia armee viimaste aastate jooksul korduvalt tõstnud kõrgendatud valmisolekusse. Viimane kord toimus see novembris, kui väidetavalt sisenesid Serbia õhuruumi droonid.

Serbia siseminister Bratislav Gasic ütles reedel, et politsei ja teised korrakaitsejõud allutatakse armee staabiülema juhtimisele, vahendas Deutsche Welle.

Pinged on Kosovo ja Serbia piiril teravnenud , kuna Kososvo politsei pidas kinni mitu endist Serbia politseinikku. Kosovo serblased blokeerisid seejärel piirkonna põhilised teed. Enamik etnilisi serblasi Kosovos keeldub tunnistamast Kosovo riiki legitiimsena.

Kosovo kuulutas ühepoolselt välja iseseisvuse 2008. aastal. Piirkonnas toimus 1998-1999 sõda, mis lõppes NATO sekkumisega etniliste albaanlaste kaitseks, kes moodustavad Kosovo elanikest enamuse. Belgrad ei tunnista Kosovo riiki ning peab ametlikult seda jätkuvalt enda provintsiks.