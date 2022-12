Reformierakond lubab valimisprogrammis kliimaseaduse kehtestamist

Reformierakond lubab oma valmisprogrammis kliimaseaduse kehtestamist ning reklaamiseaduse muutmist, et rohepesu takistada.

"Kliimaseadus loob õigusliku raamistiku kliimaeesmärkide täitmiseks, reguleerib riigi tegevusi valdkondade üleselt ja jaotab rohereformiga seotud kohustusi, eesmärke ja õigusi kõikidele sektoritele. Kliimaseadus annab mandaadi rohereformi eest vastutavale ministrile," seisab Reformierakonna teisipäeval avaldatud valimisprogrammi energeetika- ja keskkonnapoliitika osas.

Kliimaseaduse kehtestamisele kutsus mullu septembris erakondi üles Viru Keemia Grupi (VKG) juhatuse esimees Ahti Asmann. "Ilma kokkulepitud õiguslike piirideta tähendab rohepööre selgusetut ettevõtluskeskkonda, kus pole võimalik teha pikaajalisi otsuseid ega investeeringuid," selgitas Asmann siis. Erakonnad ettepanekule sisuliselt ei reageerinud.

Lisaks lubab Reformierakond pikas programmiosas paljusid rohepööret toetavaid muutusi. "Iga eelarveinvesteering peab kaasa aitama kliimaneutraalsuse saavutamisele," seisab selles. "Riigihalduse ministri asemele tuleb rohereformi minister, kelle /.../ ülesanne on koordineerida, et iga ministeerium ning nende haldusalas toimetavad asutused järgiksid kliimakriisi ajastul riiklikke strateegiaid (Eesti 2035, Fit for 55 jt), ja arvudes mõõdetavaid eesmärke."

"Muudame reklaamiseadust, et takistada rohepesu. Keskkonnasõbralikke ja/või kliimaneutraalseid tooteid ja teenuseid reklaamivad ettevõtted peavad neid väärtusi teaduspõhiselt tõestama, võttes vastutuse nii tarbija kui keskkonna ees, et lõpetada rohepesu ja reklaamitrikid," teatas Reformierakond.

Ka lubab Reformierakond Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu toetada algatusi, ettevõtmisi ja organisatsioone, kes tegelevad keskkonna- ja kliimateemadega, et "toimiks pidev koostöö kõikidel tasanditel ja huvitatud eraisikud saaksid keskkonnakaitses ja majandusmudeli ümberkorraldamises kaasa lüüa".

"Viime lõpule looduskaitseliselt väärtuslike maade väljaostmise eraomanikelt ja maksame omanikule õiglast kompensatsiooni liigirikkuse säilitamise eest. Omanike soovil peab riik maad, millele on seatud majandustegevust välistavad piirangud, neilt välja ostma õiglase ja kohese tasu eest. Maaomanike avalikes huvides edendatud tegevus loodushoiuks ja liigirikkuse säilitamiseks peab olema riigi poolt kompenseeritud ning maaomaniku jaoks au asi," seisab programmis.

Reformierakond lubab ka luua "nutikad võimalused" kaasaegse elamufondi arenguks turutõrke piirkondades.

"Töötame riigiasutustele ja omavalitsustele välja digiprügi vähendamise programmi. Loome lahendused, kus ebavajalikud failid ja e-kirjad kustuvad automaatselt teatud aja järel - nii vähendame avaliku sektori CO2 jalajälge," seisab programmiosa lõpus.