USA kaalub piirangute kehtestamist Hiinast pärit reisijatele

USA ametnikud keeldusid üksikasjalikult kirjeldamast, milliseid meetmeid valitsus kaalub. Ametnikud tõid välja Jaapani ja Malaisia meetmed. Jaapani peaminister Fumio Kishida ütles teisipäeval, et riik nõuab Hiinast pärit reisijatelt negatiivset koroonatesti, vahendas The Wall Street Journal.

"USA järgib ekspertide nõuandeid, konsulteerib liitlastega ja kaalub sarnaste sammude astumist," ütles üks USA ametnik.

Hiina teatas hiljuti, et tühistab riiki saabujatele karantiininõude. Riigis kiireneb koroonaviiruse levik. Lääneriigid kardavad, et Hiinas võivad tekkida uued koroonatüved, mis võivad edasi levida teistesse riikidesse. Hiina võimud pole ka heaks kiitnud lääneriikides toodetud kaasaegseid koroonavaktsiine.

Hiina võimud lõpetasid ka igapäevase koroonaviirusega seotud statistika avaldamise. The Wall Street Journali teatel on Hiinas asuvad haiglad ülekoormatud. Apteekides on otsas palavikku alandavad ravimid.