Elron plaanib Tallinna-Keila rongide kiirust suurendada

Elroni müügi- ja arendusjuhi Ronnie Kongo sõnul Tallinna-Keila raudteelõigu uuendamise tööd alles käivad ning praegu ei ole veel teada, millal on võimalik liini senisest tihedamalt teenindada.

"Ekspressrongide all mõeldakse tavaliselt selliseid ronge, mis peatuvad väga vähestes jaamades, nagu näiteks osa Tallinna-Tartu ronge. Läänesuunal me päris sellist liiklust ei kavanda, mistõttu nimetame neid pigem kiirrongideks, mis jätavad vahele vaid osa peatusi. Ka ei tähenda kiirrong antud kontekstis füüsiliselt uusi ronge, mille kiirus oleks suurem, vaid seda, et sõiduplaanis on ka väljumised, mis kõigis jaamades ei peatu," ütles Kongo.

Kongo sõnul teenindatakse liini samade rongidega, mis on praegu läänesuunal käigus. Teistel liinidel liiklus hõredamaks ei jää ning mõned rongid hakkavad sõitma tipptunnil vähesemate peatuste ja tihedama graafikuga.