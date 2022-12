Ilutulestike müük on mulluse tasemel, aga asutuste tulevärke tuleb vähem

Ruf Ilutulesiku juht Ivo Melder ütles "Aktuaalsele kaamerale", et saluutide müük on tänavu sarnaselt viimasele viiele aastale olnud stabiilselt ühel tasemel. "50 protsenti Eesti inimestest on uusaasta ilutulestiku poolt ja teised võib-olla mitte nii väga," ütles Melder.

Küll aga on ostmist mõjutanud üldine hinnatõus. "Alla 20-eurose ilutulestiku müük on võib-olla langenud. Kui me tuleme nüüd üle 50 euro, seal muutust ei ole ja see on selge märk sellest, et inimesed on sellel aastal mures teiste arvete pärast," rääkis Melder.

Lasnamäel tegutsevas Tulepoes on müüginumbrid isegi eelmisest aastast natuke suuremad, sest ilutulestik läks 10-15 protsenti kallimaks.

"Ma ei saa öelda, et mingi vaikne müük, pigem samasugune või natuke rohkem," ütles Tulepood.ee kaupluse esindaja Anton Babenko.

Valdava osa müügist moodustavad igal aastal eraisikud. Kuid saabuval aastavahetusel on märgatavalt vähem firmade ja omavalitsuste korraldatud tulevärki.

"Sel aastal on vähem. Paljud omavalitsused jätsid ilutulestiku ära, kes olid juba üle 20 aasta meie kliendid," ütles Melder.

"Eile meil pidi olema üks ilutulestik, luba oli kätte saadud, aga kahjuks juhtkond ei jõudnud otsustada. Liiga palju tööd," rääkis Babenko.

Tallinn ei korralda ilulestikke mitmel põhjusel. "Ilutulestikud toovad väga palju stressi ja traumasid inimestele, kes on tulnud Ukraina sõjapiirkonnast. Ilutulestik on selgelt negatiivse mõjuga meie linnakeskkonnale, eriti lindudele, kes ilutulestiku ajal peavad põgenema. Ja ka need osakesed, mis ilutulestikuga levivad, midagi head otseselt ei tee. Ja ühtlasi on linn juba aastaid rääkinud, et ilutulestik on suur stressi- ja ohuallikas just koduloomadele," selgitas abilinnapea Vladimir Svet.