Ka Tartu jätab aastavahetusel ilutulestiku ära

Kui Tallinna linn proovib erinevate meetmete abil kokku hoida kümmekond miljonit eurot, siis seesugune kokkuhoiukava on koostamisel ka Tartu linnas. Nii näiteks saab juba öelda, et ka sel aastal tartlased ilutulestikku ei näe. Küll aga on veel analüüsifaasis mõtted, kas ja kui palju vähendada temperatuuri linna asutustes ning millal sisse- ja välja lülitada jõulu- ning tänavavalgustus.

Tartu linnapea Urmas Klaas räägib, et ka Tartul on kokkuhoiukava vaja. Küll aga koostatakse seesugust kava nii, et arvestatud on pikemaajalise vaate, mitte ainult eesseisvate talvekuudega.

"Räägime sellistest investeeringutest, mida me oleme teinud või planeerime järgmisel aastal teha, et see sääst ja kokkuhoid oleks suurema mõjuga," ütles Klaas.

Näiteks toob Klaas suure Tartu linna valgustusprojekti, kus järgmise aasta jooksul on eesmärgiks välja vahetada 7000 naatriumvalgustit LED-valgustite vastu. Pärast sellist tööd on valdav osa Tartu linnast kaetud säästlikemate LED-valgustitega, lisab Klaas.

"See eelarve on hinnanguliselt praegu 2,8 miljonit eurot, mis me investeerime selleks. Ja see aastane kokkuhoid on pool miljonit – 700 000 eurot aastas. Siin me näeme, et see investeering teenib ennast tagasi mõne aastaga ja oleme nii saavutanud olulise kokkuhoiu," lausus Klaas.

Seda, kas ja kuidas vähendatakse või muudetakse tänavavalgustuse kasutamise aega ning millal ja kui palju hakkab ülikoolilinnas nägema jõuluvalgustust, on Klaasi sõnul praegu analüüsimisel.

Samuti mõeldakse praegu linnale kuuluvates asutuste siseruumides temperatuuri alandamisele. Kuigi temperatuuri langetamine siseruumides ühe kraadi võrra annab viis protsenti kokkuhoidu, tuleb Klaasi sõnul ka siin siiski läbi kaaluda kus on seda mõistlik teha ja kus mitte. Pikema vaate mõttes alustati aga suvel kümmekonna gaasiküttel olnud linnaasutuste liitmist kaugküttevõrguga.

"Näiteks Tartu laululava, hoonete kompleks või ka näiteks Tamme staadion ja staadioni hostel saavad olema ühendatud Tartu linna kaugküttevõrku ja selliselt jällegi on see investeering tehtud selleks, et tulevikus oleks sääst märkimisväärne," rääkis Klaas.

Diislibusse praegu kavas tagasi linnaliinivõrku tuua ei ole. Klaas loodab, et linn suudab transpordi pakkumisel jätkata oma rohebussidega ning ka sellel suunal käib töö.

"See biogaas on toodetud Tartu linna haldusterritooriumil, aga tema hind on tõepoolest seotud gaasihinnaga ja me praegu teeme tööd selle nimel ja peame läbirääkimisi, et neid sisendhindade kallinemist arvestades mõelda selle peale, et siin meie gaasimüüja, gaasiga varustaja võiks aega arvestades hinnas natukene alla tulla," ütles Klaas.