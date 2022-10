Tallinna kokkuhoid: vähem toasooja, diiselbussid ja ilutulestikku ei tule

Tallinna linnavalitsus kinnitas kolmapäeval energiasäästu meetmete suunised ning erinevate meetmetega on eesmärgiks saavutada kokkuhoidu kümmekond miljonit eurot.

Linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et linnaeelarves tuleb energia hinnatõusu katmiseks ette näha täiendav reserv 26 miljonit eurot. Kolmapäeval kinnitatud plaanis on eesmärgiks linna majanduskulude vähendamine 10 protsendi võrra.

Linna administratiivasutustes on suuniseks hoida sisetemperatuur 19 ja 21 kraadi vahel. Koolides on suuniseks 20–21 ning lasteaedades 21–23 kraadi.

Tänavavalgustuse puhul on võimalikud erinevad stsenaariumid kuni selleni välja, et hakatakse seda osaliselt välja lülitama nagu 2008.–2009. aastal, kuid praegu piirdutakse veerand tunni varasema sisse- ja hilisema väljalülitamisega, ütles Kõlvart. "See sõltub ka ilmast. me katsetasime seda juba Covidi ajal, väga palju ebamugavusi see kaasa ei too," lisas ta.

Esialgi ei hakka linn rakendama meetmeid, mis võiksid hakata inimeste turvalisust riivama, ütles Kõlvart. Analüüs käib, milliste objektide puhul saaks loobuda öisest valgustusest: kaalutakse parke, hoonete fassaadivalgustust ning kergliiklusteid.

Abilinnapea Tanel Kiik ütles, et välisvalgustuse lauskustutamise teed ei minda ning pigem suunatakse investeeringuraha säästavamale valgustusele ehk LED-lampidele kiiremale üleminekule.

Kiige sõnul saab sarnaselt muude valdkondadega kokku hoida ka ühistranspordis ning kõrge gaasihinna ajal on mõistlik taas rohkem kasutada diiselbusse. Tallinnal on praeguseks soetatud 350 gaasibussi, kuid kokkuhoiu eesmärgil on liinile toodud ka 30 diiselbussi, mis peaks kokkuhoidu andma pool miljonit eurot.

Liinivõrke samas ei kärbita. "Eesmärk on, et ka siis, kui kütusehinnad on kallinenud, oleks inimestele kättesaadav tasuta ühistransport. Liinimahud on täies mahus tööl," lausus ta.

Kiige sõnul on kallinenud kütuste tõttu esitatud ka lisataotlus 20 miljonile eurole.

Uus aasta tuleb ilma ilutulestikuta

Kui ka eelmistel aastatel on Tallinnas vaieldud selle üle, kas linn peaks ikka aastavahetusel ilutulestikke korraldama, siis sel aastal on Tallinnal säästmise näol hea põhjus need ära jätta. Kõlvarti sõnul ei toimu ei keskset ega linnaosade korraldatavaid ilutulestikke ning ärajätmise põhjuseid on ka teisi peale kokkuhoiu.

"Jõulumeeleolu peab ikkagi tulema ja suur pidu tuleb ka 31. detsembril, aga ilutulestikku ei tule," ütles linnapea.

Aastavahetusel korraldab linn kontserdi ja lasersõu. Ka jõuluvalgustusega hoiab linn sel talvel kokku – kui varem on jõuluvalgustust hoidnud tänavatel veebruari lõpuni, siis sel talvel võetakse see maha juba jaanuari keskel.