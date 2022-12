Hiina nimetas ametisse uue välisministri

Qin oli Hiina suursaadik USA-s ja asendab nüüd Wang Yi-d, kes oli viimase kümnendi jooksul välisminister. Wang liitus oktoobris kommunistliku partei poliitbürooga ja suure tõenäosusega kasvab tema mõjuvõim riigi välispoliitika kujundamisel veelgi, vahendas Reuters.

Qin töötas varem välisministeeriumis, aastatel 2014-2018 oli ta Xi Jinpingi protokolliülem.

Washingtonis veedetud perioodi jooksul sõitis Qin koos Elon Muskiga Tesla autos ja käis vaatamas Washington Wizardsi korvpallimängu. Samuti osales ta pesapallimeeskonna St. Louis Cardinalsi mängul, kus viskas esimese viske, vahendas Bloomberg.

Tried my first throw at an NBA game @WashWizards. Also renewed our special relationship as Washington Wizards was the first NBA team to visit China in 1979 when our two countries established diplomatic relationship. pic.twitter.com/VCX7JncN7i