ECDC ei toeta Hiinast tulnud reisijatelt koroonatesti nõudmist

Itaalia otsustas kehtestada Hiinast pärit reisijatele koroonatesti tegemise nõude. Sarnaseid meetmeid rakendavad ka USA ja Jaapan. Itaalia kutsus neljapäeval EL-i üles järgima riigi eeskuju.

ECDC teatas neljapäeval siiski, et sellised meetmed pole veel Euroopa Liidus vajalikud. ECDC teatas, et viiruse levik Hiinas ei mõjuta Euroopa Liitu, sest EL-i elanikkonna immuunsus on suurem kui hiinlaste oma, vahendas Bloomberg.

Hiina teatas hiljuti, et tühistab riiki saabujatele karantiininõude. Riigis kiireneb koroonaviiruse levik. Hiina võimud lõpetasid ka igapäevase koroonaviirusega seotud statistika avaldamise.