FT: EL plaanib hakata Hiinast tulnud reisijatelt nõudma koroonateste

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa Liit (EL) plaanib kehtestada Hiinast pärit reisijatele koroonatesti tegemise nõude.

Mitmed riigid on juba kehtestanud Hiinast tulnud reisijatele koroonatesti tegemise nõude, kuna Hiinas kasvab koroonaviirusesse nakatumine. Nende riikide seas on ka Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia.

"Valdav enamus 27 EL-i liikmest taotles teisipäeval Brüsselis toimunud kohtumisel seda sammu," ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja.

EL-i tervisevolinik Stella Kyriakides ütles, et kolmapäeval toimuval erakorralisel koosolekul tehakse lõplik otsus, vahendas Financial Times.

Peking kritiseeris teisipäeval riike, mis nõuavad Hiinast tulnud reisijatelt koroonatesti.

"Mõned riigid on kehtestanud sissepääsu piirangud, mis kehtivad ainult Hiina reisijatele. Sel puudub teaduslik alus ning mõned lähenemised on vastuvõetamatud," ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Mao Ning.

Aasta alguses võttis Tšehhilt EL-i eesistumise üle Rootsi. Riigi suursaadik EL-is Lars Danielsson eeldas, et riigid toetavad Hiinast tulnud reisijatele piirangute kehtestamist.

"Olen kindel, et suudame kokku leppida mingisugused soovitused piirangute kohta Hiinast pärit reisijatele. Ma ei näe, et see oleks väga dramaatiline," ütles Danielsson ajalehele Financial Times.