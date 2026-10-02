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Politico: Prantsusmaa pakkus välja strateegiliste kütusevarude kasutuselevõtu

Välismaa
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron Autor/allikas: SCANPIX/SOPA Images via ZUMA Press Wire/Atilano Garcia
Välismaa

Prantsuse ametnikud tegid reedel toimunud erakorralistel kõnelustel ettepaneku võtta ulatuslikult kasutusele strateegilised nafta- ja diislikütusevarud. Ettepanek järgnes USA ähvardusele, et kui Euroopa riigid reserve käiku ei lase, ootab neid ees kütuse ekspordikeeld, kirjutab Politico.

Reedel toimunud Euroopa kõrgete energiaametnike kohtumisel välja käidud ettepaneku järgi soovitas Pariis, et Euroopa Liidu riigid tooksid reservidest turule 50 miljonit barrelit toornaftat ja 50 miljonit barrelit diislikütust, märgib väljaanne viitega kahele asjaga kursis olevale allikale. 

Ühe allika sõnul analüüsitakse algatust praegu veel tehniliselt.

Sammule eelnes USA energeetikaministri Chris Wrighti nõudmine, et Euroopa riigid võtaksid diislikütuse hinnatõusu pidurdamiseks kolme kuu jooksul strateegilistest varudest kasutusele 120 miljonit barrelit.

Allikate kinnitusel oli Prantsusmaa kompromissettepanekuks võtta kasutusele 100 miljonit barrelit kütust, mis peaks täies mahus olema diislikütus.

Berliin seevastu ei soovinud varusid üldse puutuda. 

"Saksamaa ja teised riigid ei taha lasta end ära kasutada. Varusid soovitakse käiku lasta üksnes tegelike varustuskindluse häirete korral," ütles üks allikatest. 

Euroopa Liidu ametliku statistika kohaselt on Saksamaal ja Prantsusmaal Euroopa suurimad nafta ja naftatoodete reservid.

"Prantsusmaa on valmis kaasa lööma ja nõudmisele vastu tulema. On selge, et EL võtab midagi ette, kui suudetakse kokku leppida," märkis teine allikas. 

Samas pole selge, kas varud võetakse kasutusele Euroopa Liidu koordineerimisel või kahepoolsete kokkulepetega. USA on varem eri riikidele esitatud erinevaid nõudmisi. 

Prantsuse majandusministri Roland Lescure'i pressiesindaja nimetas ettepanekut kuulujutuks ega soovinud teemat pikemalt kommenteerida. 

Élysée palee teatel kutsub Prantsuse president Emmanuel Macron aga esimesel võimalusel kokku G7 riikide liidrid, et "koordineerida vajalikke samme hinnasurve leevendamiseks ning toornafta ja naftasaaduste kättesaadavuse tagamiseks nii G7 riikides kui ka kogu maailmas".

Presidendilossi teatel vestles Macron neljapäeva õhtul telefonitsi USA president Donald Trumpiga, et arutada üleilmset energiaolukorda ja tagada naftasaaduste üleilmne kättesaadavus.

Ühendkuningriigi ametnikud eeldavad, et G7 kohtumine võib toimuda juba reedel, kuid koheseid tulemusi ei peeta tõenäoliseks, märkis üks allikas. 

Allika sõnul toimuks Euroopa varude käikulaskmine Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) eestvedamisel.

USA rahulolematus Euroopa Liidu riikidega aina süveneb, kuna EL pole täitnud lubadust panustada 400 miljoni barreli turule toomisse, mille IEA leppis kokku varem sel aastal pärast Iraani sõja puhkemist ja Hormuzi väina sulgemist. 

Ühe allika sõnul heitsid mitmed EL-i riigid reedesel energialiidu töörühma kõrgetasemelisel kohtumisel Prantsusmaale ja Saksamaale teravalt ette, et need pole märkimisväärseid naftavarusid turule suunanud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

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