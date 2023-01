Iraani ärritavad Charlie Hebdo karikatuurid, kus mõnitatakse riigi usujuhti

Iraani valitsust ärritavad Charlie Hebdo karikatuurid, milles mõnitatakse riigi usujuhti ajatolla Ali Khameneit. Ajakiri kutsus detsembri alguses inimesi üles saatma neile Khameneit mõnitavaid karikatuure juhtimaks tähelepanu Iraanis toimuvatele valitsusvastastele protestidele. Khamenei on olnud Iraani usujuht alates 1989. aastast.

Iraan kutsus kolmapäeval vaibale Prantsusmaa suursaadiku, et protestida Charlie Hebdo karikatuuride vastu, milles mõnitatakse riigi usujuhti ajatolla Ali Khameneit.

Satiirilise sisuga ajakiri Charlie Hebdo on korduvalt avaldanud vulgaarse sisuga karikatuure, mis mõnitavad islamiste. Ajakirja kriitikute sõnul on nende karikatuurid olnud moslemitele solvavaks, vahendas Associated Press.

Kaks terrorirühmitusega Al-Qaeda seotud ekstremisti ründasid Charlie Hebdo kontorit 2015. aastal ja tapsid 12 karikaturisti. Mõlemal ründajad olid sündinud Prantsusmaal.

Iraani jaoks ärritavad karikatuurid ilmusid Charlie Hebdo üleskutsel tehtud konkurssi käigus. Ajakiri kutsus detsembri alguses inimesi üles saatma Charlie Hebdole Ali Khameneit mõnitavaid karikatuure. Aktsioon oli mõeldud juhtimaks tähelepanu protestidele Iraanis, mis on suunatud valitseva režiimi vastu. Khamenei on olnud Iraani usujuht alates 1989. aastast.

Mitmes karikatuuris on kujutatud Khamenei hukkamist, kuid konkurssi käigus saadeti neile ka vulgaarsema sisuga pilte, mille ajakiri ka avaldas.

#MullahsGetOut | Le 8 décembre, nous lancions un concours de caricatures du Guide suprême de la République islamique d'Iran. Un mois plus tard et après plus de 300 dessins reçus (ainsi que des milliers de menaces), voici notre sélection de gagnants ! https://t.co/oZ9T3Ri0v9 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) January 4, 2023

Prantsusmaa valitsus on kaitsnud riigi sees sõnavabaduse printsiipi, kuid on samas Charlie Hebdo ajakirja kritiseerinud ja süüdistanud neid pingete tekitamises.

Iraanis on viimased neli kuud toimunud üleriiklikud protestid peale 22-aastase Mahsa Amini surma kombluspolitsei vägivalla tõttu. Protesti keskmes on olnud Iraani naised, kes on protestinud riiki juhtivate usujuhtide vastu, kes tulid riigis võimule 1979. aasta revolutsiooni käigus.

Associated Press tõi esile, et Charlie Hebdo avaldab tihti solvava sisu ja eesmärgiga karikatuure ning on seda seni teinud surnud lapsmigrantidest, koroonaviirusesse surnud inimestest, neonatsidest, paavstidest, juudi soost liidritest ja teistest avaliku elu tegelastest. Ajakiri ise väidab, et nad propageerivad demokraatiat ja väljendusvabadust. Samas kompab ajakiri tihti Prantsuse vihakõne seaduste piire.

Charlie Hebdo sai kuulsaks 2005. aastal kui avaldas varem Taani ajakirjas avaldatud islamiusu asutaja prohvet Muhamedi karikatuurid. Paljude jaoks oli pilakarikatuuride avaldamine moslemeid solvav, kuid sellest hoolimata mõistsid paljud moslemid Charlie Hebdo pihta suunatud terrorirünnaku hukka.

Iraani välisminister Hossein Amirabdollahian hoiatas, et Iraan vastab Prantsuse karikatuuridele otsustavalt ja efektiivselt. Minister säutsus, et ajakiri "on valinud vale tee. Lisasime varem selle väljaande enda sanktsioonide nimekirja".