Kattai: üldise hinnataseme langemist pole tulevikult loota

Maailma kogemus näitab, et ka siis, kui energiahinnad odavnevad, pole üldist hinnataseme alanemist loota, rääkis Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai.

Möödunud aasta keskmine inflatsioon oli Eestis statistikaameti andmeil 19,4 protsenti. Detsembris inflatsioon pidurdus, kuid aastatagusega võrreldes tõusis tarbijahinnaindeks 17,6 protsenti.

Kattai rääkis ERR-ile, et nii euroala kui ka Eesti prognooside kohaselt kiiret inflatsiooni aeglustumist paraku ilmselt aset ei leia.

"Eestis võib oodata, et alla kümne protsendi langeb hinnakasv käesoleva aasta keskpaigast ja kahe protsendi juurde jõuame 2025. aastal," sõnas ta.

See raputus, mille tõi hindadesse sõda, on praeguseks Kattai hinnangul juba suuremas osas ära olnud ja uus turuolukord, kus Euroopa peab kasutama senisest mujalt tulevaid energiaallikaid, on juba hindades sees. Edasist hinnakasvu aeglustumist saab võimaldada rahapoliitika karmistamise ja valitsuste meetmetega.

Nende meetmete osas on tema sõnul kaks valikut: kõigepealt vahetu hindadesse sekkumine, mida on Eesti valitsus ka teinud, kuna kodumajapidamiste energiahindadele on päitsed pähe pandud.

"Teine, kaudsema mõjuga meede on eelarvepoliitika - kas majandust toetav või hinnakasvu ohjav suund. Saab rääkida läbi selle, kas eelarvepuudujäägiga antakse majandusele raha juurde või eelarveülejäägiga korjatakse raha majandusest ära," selgitas ökonomist.

Möödunud aastatel on valitsus majandusele raha juurde andnud ja Kattai viitas majanduse põhitõele, et olukorras, kus pakutavate toodete hulk eriti ei muutu, kerkib hinnatase seda kõrgemale, mida suurem on käibeloleva raha hulk.

Hindade tagasilangust ei ole Kattai sõnul maailma kogemusele tuginedes oodata ka siis, kui energia odavneb.

"Sellel on rida olulisi põhjuseid: kui tarbija on juba hinnatõusu alla neelanud, pole ettevõtjatel põhjust hakata hindu alandama. Teisest küljest, juba ära olnud hinnatõusu argumendil tõstetud palgad tähendavad suurenenud tööjõukulusid, keskpangad tõstavad intressimäärasid, et hinnakasvu ohjata, mis on täiendav laenukoormus, millega samuti peavad ettevõtted hakkama saama," loetles ta.

Seega tõdes Eesti Panga ökonomist, et isegi kui energiakandjad odavnevad, on oodata inflatsioonitempo aeglustumist, kuid mitte alla nulli langemist ning üldist hinnataseme langust praegu ei paista.