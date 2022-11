Saksamaa teeb ajaloo suurima energiahindade langetamise nii kodu- kui ka tööstusklientidele

Spiegel sai kätte 96-leheküljelise eelnõu, mis loob õigusliku aluse seni suurimaks energiahindade langetamiseks Saksamaal ja mis läheb summa summarum maksma 54 miljardit eurot.

Tuleva aasta 1. märtsist kehtima hakkav maagaasi, kaugkütte ja elektriarvete leevendus peaks esialgu kehtima 2024. aasta aprillini. 2023. aasta detsembris viiakse läbi täiendav analüüs, kas abiperioodi on vaja pikendada ka pärast seda.

Spiegeli andmeil on hinnalangetuse sisu järgmine - eraisikud ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtted saavad 80 protsenti gaasist ja soojusest tarnijatelt hinnaga 12 ja 9,5 senti kilovatt-tunnist.

Tööstustarbijad ehk suured ettevõtted saavad 70 protsenti gaasist ja 80 protsenti soojusest hinnaga 7,0 ja 7,5 senti kilovatt-tunnist.

Nn elektrihinna pidur näeb ette, et eraisikud ja väikeettevõtted peaksid maksma elektrienergia kilovatt-tunni eest maksimaalselt 40 senti. See kehtib aga vaid 80 protsendile nende varasemast tarbimisest, et tekiks stiimul elektrit säästa.

Suured tööstusettevõtted peaksid maksma maksimaalselt 13 senti kilovatt-tunni eest. Sellele lisanduvad aga erinevad maksud ja lisatasud ning kompenseeritakse ainult 70 protsenti nende ajaloolistest vajadustest.

Saksa valitsus hakkab majandusministri esitatud eelnõu arutama kolmapäeval.