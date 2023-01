Lennusadamas said kokku Eesti laevamudelismi huviklubid

Eestis saab laevamudelismiga tegeleda neljas huviklubis. Viljandi klubi juhendaja Olle Järvekülg ütles, et ala on üsna populaarne.

"Huvialasid on ju tänapäeval nii palju, et lapsi lihtsalt ei jätku igale poole. Aga samas Viljandi klubi ei saa küll kurta, meil on stabiilselt umbes 20 õpilast nimekirjas," rääkis ta.

Järvekülg sõnas, et laevamudelismiga tegelemine annab väga palju erinevaid oskusi ja teadmisi.

"Seal on ju tehnikakool. Nad peavad ju ise kõik selle valmis ehitama, tehnoloogia, kõik selle välja töötama. Materjalid ise ettevalmistama. Siis on hiljem võistluse pool, juhtimine, elektroonika pool. Ja värvimis-, viimistlustööd," selgitas ta.

Mitmekesiste oskuste õppimist kinnitas ka Erik Kirsi, kes käib Tondiraba huvikoolis ja tegeleb alaga neljandat aastat.

"Ma õppisin seal, kuidas lugeda skeeme, kuidas laevu ehitatakse. Seal teeme kõiki samu etappe, mis päris laevadel, aga väiksemas mastaabis, ning erinevaid võtteid, kuidas ühte ja sama detaili võib teha erinevat moodi," rääkis Kirsi.

Tema huvi laevamudelite vastu pärineb vanaisalt. "Mu vanaisa tegeles sellega ja kui ma olin väike, ta tegi mulle ilusa laeva. Ja siis ühel päeval ema ütles, et avatakse klubi ja ma huvitusin sellest ja siis ta pani mind kirja sinna," selgitas mudelimeister.

Eesti Meremuuseumi püsiekspositsioonide kuraator Mihkel Karu sõnas, et laevamudelism on arvatavasti sama vana kui päris veesõidukite ehitamine. Kui tänapäeval tegeletakse sellega enamasti hobina, siis kunagi oli laevamudelitel religioosne tähendus.

"Näiteks Egiptuses pandi haudadesse kaasa laevamudeleid sellepärast, et usuti, et teispoolsusesse jõudmiseks oli vaja laeva kasutada. Nii et ka sellised väga tihedalt kultuuri ja religioosse eluga seotud tähendused," rääkis ta.