Haridusgerontoloog soovitab mõiste "pensionär" ümber mõtestada

Tambaum nõustub nii mõnegi eaka hinnanguga, et ühiskonna silmis on pensionär sageli mitte keegi.

"Kui ma vaatan kogukonnas, siis – kui vanemad inimesed on kogukonda kaasatud, siis nad ei ole ju kaasatud pensionäridena. Nad on kaasatud mingite oskuste, mingite teadmiste pärast, mitte selle pärast, et sa oled pensionär," rääkis Tambaum.

Seetõttu soovitabki ta võtta sõnad "pensionär" ja "pension" eesti keeles kasutusele ainult rahasumma tähenduses, mitte identiteedi tähenduses. "Sest sa pead mõtlema oma oskustele ja teadmistele. Näiteks pensioneerunud õpetaja või emeriitprofessor jne. Me võiks igas ametis selle emeriidi kasutusele võtta, aga sellele tuleb anda ka muidugi sisu," selgitas Tambaum.

Kui inimene vanemas eas enam teadust teha või sellele kaasa aidata ei saa, siis ta võib olla ka hoopis teises rollis, tõi ta enda pealt näite. "Näiteks on praegu tõusuteel selline osalus, kuhu kaasatakse inimesi andmekogumispetsialistidena. Ma võin olla siis ju ka see, kes kogub andmeid ja keegi teine suunab seda teadustööd, aga ma võin selles valdkonnas mingi rolli saada. Sama on igas ametis."

Samas võib pensioniealine inimene võtta ka päris uue identiteedi ja olla kasvõi vanaema või vanaisa, kuigi sel juhul on tegemist teatud perioodiga, kui see on aktiivne roll.

"Aga ikkagi leida see, kas ma olen siis lugude jutustaja või ma olen küla parim pannkookide valmistaja või mul on tööriistad, mida teistel ei ole ja kui teil on vaja puust seibe saagida, siis ma teen seda. Leida mingi teine koht elus ja unustada see pensionäriks olemine, sest see on tõepoolest sisutu," andis Tambaum soovitusi.

Vajadust arusaama muutuse järele selgitas teadur sellega, et algselt oli pensionipõlv väga lühike ja pensionisumma oli mõeldud otseselt selle kompenseerimiseks, et inimene enam ei suutnud tööd teha.

"Nüüd, kuna meie eluiga on nii palju nii kiiresti tõusnud, siis arusaam sellest pensionisummast on devalveerunud. Seda nagu eeldatakse, et igal juhul ma olen selle välja teeninud. Mina isiklikult seda suhtumist ei toeta, et pension on välja teenitud. Pension on ikkagi kompensatsioon selle eest, et sa ei suuda täiskoormusega tööd teha oma vanuse tõttu või haiguse tõttu," ütles Tambaum.

Varem oli kasutusel ka selline eestikeelne sõna nagu vanaduspuhkus, mis on Tambaumi hinnangul samuti rikkunud arusaamist pensionil olemisest. Asi on selles, et see eluperiood ei ole sugugi mingi puhkus.

"Puhkus on taastumine järgmiseks pingutuseks, et olla valmis järgmiseks pingutuseks. Süda puhkab, et teha järgmine löök. Me magame öösel, et olla hommikul värske. Pension ei ole vanaduspuhkus, sest me ei taastu, ei ole seda eesootavat pingutust. Nii et vaatame sellele pensionipõlvele ikkagi kui ühele osale oma elust, kus tuleb mingisuguseid tegevusi, töid teha ja rolle täita. On see siis kuidagi seotud sinu töökarjääriga või on midagi päris uut," ütles Tambaum.

