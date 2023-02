Erakonnad lubavad pensionitõusu, eakate päevakeskuseid ja paindlikku pensionikogumist

Keskmise pensioni suuruseks, mille pensionärid 2027. aastal kätte saavad, nimetavad erakonnad 1000 kuni 1200 eurot. Lisaks pensionile lubavad erakonnad suurendada ka üksi elava pensionäri toetust, hambaravihüvitist ja lesepensioni.

Lisaraha lubatakse anda omavalitsustele, et need saaksid edasi arendada eakatele mõeldud koduteenuseid. Hooldekodude kõrvale pakutakse vanemaealistele teenusmaju ja sotsiaalseid kodusid, kus elaksid koos eakad ja tudengid.

Keskerakond, mille programmis on sotsiaalpeatükk üks mahukamaid, lubab tõsta vanaduspensioni koos indekseerimisega aastaks 2027 vähemalt 1000 euroni ning jätkata hoolekandereformi.

"Et pakutaks inimestele vajalikke koduteenuseid ja abivajajatele ka hooldekodukohta nende keskmise pensioni eest. See eeldab suuremat koordineerimist, riiklikku rahastust ja loomulikult ka väärika palga tagamist hooldustöötajatele," selgitas Keskerakonna aseesimees Tanel Kiik.

Sotsiaaldemokraadid lubavad 1200 euro suurust pensioni. "Pluss me soovime kehtestada sellise miinimumpõranda, et ükski pension ei oleks väiksem kui 400 eurot, et inimesed kuidagi toime tuleks. Ja kolmas ettepanek on see, et meil peaks olema ka tööandjapension," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.

Isamaa pensioni suurust ei nimeta, vaid räägib perepõhisest pensionireformist. "Isamaa tahab nii pensionisüsteemi kui ka maksusüsteemi muuta perepõhiseks. Perepõhine pensionisüsteem tähendab seda, et iga üles kasvatatud lapse eest peaks inimene saama ühe kuu lisapensioni aastas juurde," ütles Isamaa peasekretär Priit Sibul.

Reformierakond lubab 1000 euro suurust pensioni 2027. aastaks, muuta üksi elava pensionäri toetuse igakuiseks ning taskukohast eluruumi teenusmajas.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond lubab 1200-eurost pensioni, alla keskmise suurusega pensioni saajatele lisapensioni ning pensioni sidumist laste arvuga.

Eesti 200 lubab eakate ja tudengite ühiskodusid, riigi tuge raviks ning maksusoodustusi töötavatele pensionäridele.

Parempoolsed lubavad jätkata pensionide maksmist senisel viisil, parandada pensionisammaste süsteemi ja kaasata pensioni kogumisse tööandjad.

Rohelised lubavad kõigile võrdset pensionitõusu, pensionäridele seeniorikodusid ning mitte muuta pensioniiga.