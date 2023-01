Peeter Tali: linnalahingud on sõduritele väga kurnavad

Linnalahingud on sõduritele väga väsitavad, kuid moraali poolest on Ukraina sõjaväelased ka neis Vene sõjaväelastest üle, ütles strateegilise kommunikatsiooni ja riigikaitse ekspert, kolonel Peeter Tali.

Ukrainas Donbassis käivad Bahmutis ja Soledaris linnalahingud. Tali rääkis "Ringvaates", et linnalahingud on väga intensiivsed.

"See pool sõdijatest, kellel teoreetiliselt võiks olla ülekaal soomuses ja õhus, ei saa seda ülekaalu linnalahingutes kasutada ja kaugtules – see on suurtükituli – samamoodi ei saa seda kasutada, sest sõdijad on lähivõitluses," lisas ta.

"Linnastu on hästi kinnine ja seal sa saad ehitada lõkse, et vastase liikumist takistada, suunata, saad tulistada neid ülevalt, alt keldritest, nurga tagant, mineerida. Ja iga soomusjalaväelase või tankisti õudusunenägu on minna soomusjõududega linna, sest sind on nii lihtne hävitada lühikese distantsi pealt tankitõrjevahenditega," selgitas Tali.

Koloneli sõnul peaks teoreetiliselt olema linnalahinguis kaitsjatel eelis. Samas saadab Venemaa suurte lainetena sõdureid üha peale ning Ukraina sõjaväelased muudkui hävitavad neid.

"Sõduritele on füüsiliselt ja moraalselt raske kogu aeg seda massi, kes tuleb, lihtsalt hävitada. Venelane sõdib väga robustselt: suurtükituli, jalavägi peale, nad tapetakse ära, uus suurtükivägi, jälle jalaväelased peale ja ukrainlased muudkui hävitavad," kirjeldas ta.

Tali rääkis, et avalike allikate järgi on Ukraina väed Soledaris alasid tagasi võtnud ning tugevdanud ka rinnet Bahmutist kirdes. "Aga sõdurid väsivad linnalahingus palju rohkem, kuna kontakt võib olla meeter, 200 või 50 või 20 meetrit," lisas ta.

Tali sõnul sõdivad Ukraina sõjaväelased vapralt. "Ka linnalahingutes on nad moraali mõttes venelastest kindlasti üle. Ja kuna venelased üritavad iga hinna eest saada Soledari, et mõjutada ukrainlasi Bahmutit maha jätma, siis ma loodan, et see maksab neile kätte, et nad on lükanud oma õhudessantüksusi ja wagnerlasi sinna, et nad hävitavad paremini treenitud väeosad ära," rääkis Tali.

"Ja kui siiani ukrainlased kunagi üldiselt ei ründa asustatud punkte, hoiavad oma isikkoosseisu ja pigem haaravad ümber ja siis venelased jätavad maha, siis venelased panevad ikka jõuga peale ja sellega muidugi kaasnevad tohutud kaotused. Tänaseks on kokku loetud juba üle 110 000 langenu Venemaa poolelt. See on jube palju, aga Vladimir Putini režiimil tundub sellest olevat kama kaks," ütles kolonel.