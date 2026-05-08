Kiviselg: Ukraina on võimeline teostama süvarünnakuid Uuralini välja

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Venemaal toimuva võidupüha paraadi tingimused määravad nemad. Seda tõestab asjaolu, et Ukraina on võimeline tegema süvarünnakuid Uuralini välja, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.

Möödunud nädalal langes Ukrainas lahingukokkupõrgete arv märgatavalt ning Ukraina süvarünnakud on jõudnud Venemaal aina sügavamale.

Venemaa tugev soov sõlmimida vaherahu 9. mail tähistatava võidupüha aegu, tähistab, et riik pole Ukraina vastu oma strateegilisi eesmärke täitnud.

"Seda võib lugeda pigem tunnustuseks Ukraina kasvanud võimele ohustada Venemaa strateegilisi objekte," ütles kolonel.

Zelenski sõnul on Venemaa jõudnud olukorda, kus kõige suurem sõjaline paraad ja selle toimumine sõltub Ukrainast.

"Väidet tõestab asjaolu, et Ukraina on võimeline Venemaa territooriumil ründama sihtmärke Uuralini välja," lisas Kiviselg Ukrainast ligi 2000 kilomeetri kaugusel tabatud sihtmärgi kohta.

Ööpäevas toimus sõjas 150 lahingkontakti, mis on võrreldes möödunud nädalaga veidi langenud. Samas on hukkunute arv jäänud sarnaseks.

Ukraina rünnaku tõttu on peatunud töö Venemaa suuruselt teises naftatehases Kirišis. Samuti on ukrainlased tabanud lõhkeainetehast Nižni Novgorodi oblastis ning droonide navigatsioonisüsteeme valmistavat tehast Tšuvasi Vabariigis Tšeboksarõs.

Tulevikus koondab Vene Föderatsioon koloneli sõnul oma rünnakuid tõenäoliselt rohkem Slovjanski ja Kostjantõnivka suunale.

Kurnamissõda on rindelt jõudnud ka tagalasse, ütles Kiviselg.

"Ennekõike üritatakse rünnata juba logistilist toetust ja hävitada see enne rindele jõudmist. Seeläbi saame öelda, et see on tulemust kandmas. Nagu statistikast näha, on venelaste rünnakud on olnud kõrgel tasemel," ütles kolonel.

Samas on Venemaa vallutatud maa-alad jäänud väiksemaks ning seejuures on isikkooseisu kaotused sarnased.

Kuigi Venemaa on oma kaugmaa täppislöökideks kasutatud droonide ja rakettide arvu tõstnud, näitajad on tõusnud vastavalt 2,7 ja 13 protsenti, on Ukraina õhutõrje sellega hästi toime tulnud.

"Siinkohal saab välja tuua väga positiivse trendi, et aprilli jooksul on Ukraina õhutõrje hävitanud püüdurdroonidega ca 40 protsenti Venemaa kaugründedroonidest.

See on väga kõrge protsent ja tõenäoliselt tulevikus selline tehnoloogia leiab rohkem kasutamist ja muutub ka paremaks," ütles Kiviselg.