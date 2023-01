Ühtegi: Soledar on esile kerkinud Vene armee ja wagnerlaste tüli tõttu

Ühtegi hinnangul Soledar veel Venemaa kätte langenud ei ole. "Täna hommikul olid veel tulelöögid Soledari pihta Vene poole pealt, mis tähendab, et Soledar järelikult veel võetud ei ole. Meil on seni teateid sellest, et Soledari põhjaosas on Vene väed sees, wagnerlased, ilmselt selge ülesandega seda pildistada, filmida, on seda ka jaganud sotsiaalmeedias," rääkis ta.

Soledar üksi Ühtegi sõnul sõjas strateegiliselt tähtis ei ole. "Sellel piirkonnal on strateegiline väärtus. Kui kätte saada Soledar, seal ümbruses olevad muud linnakesed või kohad, neist kõige suurem on Bahmut, siis saadakse kätte üsna olulised teedesõlmed, mis ühendavad ida-lääne ja põhja-lõuna suunda, ja raudteesõlmed samamoodi. Soledar üksi ei ole nii oluline, aga kogu see kompleks seal kokku mängib kindlasti väga olulist rolli varustusteede ja vägede liigutamise osas," selgitas ta.

Ühtegi hinnangul on Soledari lahingud esile kerkinud seetõttu, et Vene armee ja erasõjaväe grupeering Wagner peavad sealseid edusamme enda omaks.

"Arvan, et Soledar on natuke pinnale tõusnud, sest on tüli Wagneri grupeeringute ja armee vahel, kuna armee on näidanud Soledaris saavutatud edu oma võiduna ja samas wagnerlased jälle on öelnud seda, et see on nende töö. See on pigem erinevate jõudude vaheline kaklus, mille käigus see väike asula on täna pinnale tõusnud," selgitas ta.

Soledaris on Ühtegi sõnul nii Ukraina kui ka Vene poolel väga suured kaotused, kuigi kumbki pool oma päris kaotustest ei ole rääkinud.

"Ukraina pole kunagi väga oma andmeid avaldanud, aga selles lahingutegevuses, mis praegu käib, on kindlasti kaotused olnud märksa suuremad kui võib-olla sõja esimeses etapis," sõnas Ühtegi.

