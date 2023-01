Kunnas: Soledar ja Bahmut ei ole strateegiliselt tähtsad

Vene väed on tõenäoliselt saavutanud kontrolli Ida-Ukrainas Donetski piirkonnas asuva Soledari linna üle, teatas Suurbritannia kaitseministeerium, kelle hinnangul oli Vene vägedel Soledari vallutamist vaja edasitungi hõlbustamiseks kümne kilomeetri kaugusel asuvale Bahmuti linnale.

Lahingutes Soledari pärast on mõlemad pooled kandnud raskeid kaotusi.

Võitlevad pooled peavad oluliseks linnaaluste soolakaevanduste endale saamist, mis võimaldaks jätkata pikalt partisanivõitlust. Pole teada, kelle käes kaevandused praegu on.

"Iseenesest ei ole ei Soledaril ega Bahmutil erilist operatiiv-strateegilist tähtsust, nii nagu ka Lõssõtšanskil ja Severodonetskil, mis on suuremad linnad, mille pärast võideldi terve kevad. Nüüd on ka kogu sügis ja talv võideldud nii Bahmuti kui ka Soledari pärast. Iseenesest nende langemine, kui see peaks toimuma, ei muuda strateegilises plaanis midagi, nii nagu ei muutnud ka Lõssõtšanski ja Severodonetski langemine," kommenteeris Kunnas.