Times: Putin tahab suurendada oma kontrolli Vene armee üle

Ajaleht The Times kirjutab, et Venemaa president Vladimir Putin tahab suurendada oma kontrolli Venemaa armee üle ja plaanib sõjalises ebaedus süüdistada Wagneri palgasõdureid.

Kreml nimetas kolmapäeval Ukrainas sõdivate vägede uueks ülemjuhatajaks Valeri Gerassimovi. Ta on Putini usaldusväärne liitlane. Gerassimov hakkas asendama Sergei Surovikinit. Muudatus viitab sellele, et Venemaa juht tahab taastada oma otsest kontrolli armee juhtimise üle, hindas The Times.

Mõned analüütikud leiavad, et Kreml lootis varem sõja võita palgasõdurite abiga. Wagneri grupeeringu juht Jevgeni Prigožin suurendas riigis oma mõjuvõimu. Hiljuti kritiseeris Kreml aga Prigožinit, kuna ta väitis järjepidevalt, et just tema väed vallutasid Soledari.

Mõned analüütikud leiavad, et Prigožini ambitsioonid ärritavad Kremlit üha rohkem. Prigožin kritiseerib pidevalt kaitseminister Sergei Šoigut, kes on samuti Putini usaldusväärne liitlane.

"Sel nädalal toimunud ümberkorraldused šokeerisid Prigožinit ja tema rühmitust, " ütles Venemaa poliitikaekspert Tatjana Stanovaja.

Chicago ülikooli majandusprofessori Konstantin Sonini sõnul hindab Putin kõige rohkem lojaalsust.

"Putin pole enam kui 20 aasta jooksul määranud kõrgetele positsioonidele pädevaid ega sõltumatuid inimesi. Ametisse määramine sõltub lojaalsusest," ütles Sonin.

Kremli-eksperdi Mark Galeotti sõnul tahab Putin läänele näidata, et Venemaa on valmis pidama pikka sõda. "Ta loodab, et me kaotame Kiievi toetamisel tahtejõu ja ühtsuse," ütles Galeotti.

Hiljuti noomis Putin avalikult ka kaubandusminister Denis Manturovit. Putin süüdistas ministrit viivituste pärast, mis on seotud tsiviil- ja sõjaväelennukite tellimustega, vahendas The Times.