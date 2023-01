Otse kell 10.30: mis on saanud sanktsioonide all väetistest Eesti sadamates?

Pressikonverentsil osalevad ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan, Tehnilise Järelevalve ja Tarbijakaitse Ameti peadirektor Kristi Talving ning rahapesu andmebüroo asejuht Laura Aus.

ERR.ee kirjutas neljapäeval, et Vene ettevõttelt sanktsioonide alla langenud väetise ostnud Balti põllumajandusfirma Scandagra on lämmastikväetise Muuga sadamast ära vedanud.

Muugal DBT terminalis eelmisest aastast seisnud väetis kuulus Vene keemiaettevõttele Acron. Tehnilise Järelevalve ja Tarbijakaitse Amet jälgis pidevalt, et suur kogus väetist ei muutuks plahvatusohtlikuks.

Kuna väetise omanik oli sanktsioonide all Vene ettevõte, kes ei tohtinud Eestis oma kaupa müüa, pidid ametkonnad otsima lahendust, kuidas väetist teisaldada nii, et see Euroopa Liidu reeglitega vastuollu ei läheks.