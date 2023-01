Kolonel: sõja juhtimise andmine Gerassimovi kätte näitab Putini otsustavust

"Vene Föderatsiooni kõrgeima sõjaväelase kinnitamine operatsioonijuhi kohale viitab, et president Putin on võidu saavutamiseks veelgi enam panuseid tõstnud ja kavatseb kindlalt oma eesmärkideni jõuda," rääkis Vendla reedel kaitseministeeriumis peetud briifingul.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu vahetas 11. jaanuaril välja Ukraina sõja juhi, asendades oktoobrist saadik Vene väegrupeeringut juhtinud armeekindral Sergei Surovikini Gerassimoviga.

Vene õhu- ja kosmosevägede juhataja Surovikin, maavägede juhataja, armeekindral Oleg Seljukov ja kindralstaabi ülema asetätitja, kindralpolkovnik Aleksei Kim said Gerassimovi asetäitjateks.

"Selline käik ei tähenda ilmtingimata seda, et eelmine vastutav, armeekindral Surovikin oleks oma ülesannetes mingil viisil ebaõnnestunud. Tema juhtimisel toimus Hersonist eemaldumine ja tegelikult suures ulatuses ka rindejoone stabiliseerimine," rõhutas kolonel Vendla.

Ta lisas, et kindralstaabi ülemana on Gerassimovil vaba voli kasutada Vene relvajõudude kõiki ressursse eesmärkide saavutamiseks Ukrainas.

Samas tõdes Vendla, et see on siiski suhteliselt tavatu, et kindralstaabi ülem määratakse konkreetset operatsiooni juhtima selle asemel, et hoida kogu julgeolekuvaldkonnal silma peal.

Soledar on langemas

Vendla rääkis ka, et viimase nädala jooksul on Vene vägede peamine rünnakusuund olnud Soledari linn, mille vallutamisega proovitakse ära lõigata Bahmuti linna varustamist. Lisaks sellele loob Soledari linna vallutamine võimaluse Bahmuti linn põhja suunalt ka ümber piirata.

"Praeguse seisuga on tõenäoliselt enamik Soledari linnast Vene relvajõudude kontrolli all. Siverski – Soledari – Bahmuti joone hõivamine on Vene Föderatsiooni relvajõudude jaoks vajalik, et liikuda sealt edasi Kramatorski – Slovjanski joonele et seeläbi kontrollida Donetski oblasti põhjaosa," lisas ta.

"Nii Bahmut, Siversk, Slovjansk kui ka Krematorsk on olulised logistilised sõlmpunktid selleks, et omada kontrolli Donetski oblasti põhjaosa üle," ütles Vendla.

Kolonel märkis, et Venemaa 2023. aasta üks eesmärkidest on jätkuvalt Donetski ja Luhanski oblasti vallutamine nende täielikes administratiivpiirides.

Kaitseväe peastaabi ülema asetäitja ütles, et ehkki Soledar on olnud selgelt rinde raskuspunkt viimastel aegadel, jätkuvad endiselt ka Vene relvajõudude kaugtule rünnakud enam-vähem üle kogu lahingujoone põhjast lõunasse.

"Tõsi on, et nende kaugtule löökide intensiivsus on olnud oluliselt väiksem kui mõni aeg tagasi. Sellel võivad olla erinevad põhjused, alates õigeusu jõuludest kuni laskemoona teemadeni välja. Selles mõttes on olnud natukene vaiksem, aga teistpidi on Soledari piirkond väga kuum koht," tõdes Vendla.