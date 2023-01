Reformierakond kinnitas valimiste nimekirja ja valimisprogrammi

Erakonna juht Kaja Kallas keskendus üldkogul peetud kõnes julgeolekule. Tema sõnul on Reformierakonna eesmärk lähima nelja aasta jooksul hoida Eesti kaitsekulutused 3 protsendil SKP-st.

"See on kahtlemata suur kulutus, aga see on meie vabaduse hind," ütles Kallas.

Samuti peab Kallase sõnul Eesti kasutama rohepöördes võimalust olla võitjate poolel. "Ma olen kindel, et kui tegutseme targalt, saab ka roherevolutsioonist meie edukuse tunnusmärk," ütles ta.

"Poliitikutel ja riigil on rohereformis oma selge roll. Me peame looma seadusandliku raamistiku, mis soosib rohelisemaid tehnoloogiaid ning vajadusel olema valmis koos erasektoriga investeerima. Eelkõige aga ei tohi riik olla takistuseks ja pidurdajaks uute tehnoloogiliste lahenduse kasutuselevõtul. Energiasõjas ja rohereformi soodustamiseks on vaja planeeringuid menetleda sõjaaja kiirusega ehk senisest oluliselt kiiremini. Innovatsioon rohemajanduses tõstab Eesti majanduse konkurentsivõimet, parandab investeerimiskeskkonda ning kasvatab Eesti inimeste jõukust. Ikka selleks, et meie loodus püsiks ning jätkusuutlik majandus tagaks inimeste heaolu," sõnas Kallas.