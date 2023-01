Bideni Delaware'i residentsist leiti veel salastatud dokumente

Ameerika Ühendriikide presidendi Joe Bideni Delaware osariigis Wilmingtoni linnas asuvast elukohast leiti täiendavad leheküljed salastatud infoga ja need anti üle justiitsministeeriumile, teatas Valge Maja laupäeval.

Dokumendid avastati pärast seda, kui Bideni advokaadid olid öelnud, et Bideni elukoha garaažist leiti detsembris salastatud materjale, mis pärinevad tõenäoliselt tema asepresidendiks oleku ajast.

Üks salastatuks märgitud dokument leiti tema elukohast ka lõppeva nädala alguses, teatas Valge Maja. Lisaks leiti novembris salastatud dokumente Bideni kontorist Washingtoni mõttekojas.

Presidendi erinõunik Richard Sauber ütles laupäevases avalduses, et ta saatis justiitsministeeriumi ametnikke neljapäeval Wilmingtonis, et tuua elukohast esialgne dokument ​​ja selle protsessi käigus leiti materjalide hulgast veel "viis lisalehte salastusmärgistusega". See suurendab sel nädalal avastatud lehekülge arvu kuueni.

Justiitsministeerium võttis kogu materjali koheselt enda valdusse, ütles Sauber. Justiitsministeerium keeldus laupäeval kommentaaridest.