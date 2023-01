FBI otsis läbi Bideni Delaware´i kodu ja leidis veel salastatud dokumente

Uurijad võtsid oma valdusse ka mõned Bideni märkmed, ütles presidendi advokaat laupäeva õhtul, kirjutas The Telegraph.

Biden lubas FBI oma koju vabatahtlikult, kuid läbiotsimine on ka ilma läbiotsimiseks vajaliku orderita erakordne. Samas Biden ja tema abikaasa Jill läbiotsimise ajal kohapeal ei viibinud.

Baueri sõnul nõudis FBI, et Valge maja enne läbiotsimise lõpetamist kommentaare ei annaks ja et toimingute juures oleks Bideni isiklikud ja Valge maja advokaadid.

Ta lisas, et FBI-l oli täielik juurdepääs presidendi kodule, sealhulgas isiklikult käsitsi kirjutatud märkmetele, toimikutele, dokumentidele, kaustadele, mälestusesemetele, ülesannete nimekirjadele, ajakavadele ja aastakümnete tagustele meeldetuletustele.

Bideni isiklik advokaat Bob Bauer ütles, et FBI võttis kaasa dokumendid ajast, mil Biden töötas senatis ning ka asepresidendi ametis. Bideni enda tehtud märkmed pärinesid aga president Barack Obama administratsiooni asepresidendiks oleku ajast.

Bideni salastatud dokumentide skandaal tuli avalikuks 12. jaanuaril, kui presidendi advokaadid leidsid vahetult enne USA vahevalimisi Washingtonis Penn Bideni keskuse endisest kontorist salastatud dokumente. Sellest ajast alates leidsid advokaadid Bideni Wilmingtoni koduraamatukogust kuus salastatud dokumenti tema asepresidendiks oleku ajast.

Skandaal õõnestab Bideni võimalusi uuesti presidendiks kandideerida, samuti aga Bideni jõupingutusi luua Ameerika avalikkusele kuvandit eeskujulikust valitsemisest, pärast tema eelkäija Donald Trumpi segast presidendiaega.

Bideni uurimine on raskendanud ka justiitsministeeriumi uurimist seoses Trumpi salastatud dokumentide ja ametlike andmete säilitamisega pärast ametist lahkumist.

Justiitsministeeriumi andmetel võttis Trump 2021. aasta alguses Valgest Majast lahkudes kaasa sadu salastatud dokumente ja ei olnud nõus neid tagastama veel mitu kuud pärast ametist lahkumist. Dokumentide kättesaamiseks tuli võimudel hankida läbiotsimismäärus.

Kuriteo toimepanemiseks peab isik dokumendid ilma volitusteta teadlikult eemaldama ja neid teadlikult volitamata kohas hoidma. Biden on öelnud, et ta oli üllatunud, et Penn Bideni keskusest avastati salastatud dokumendid.

Üldjuhul kustutatakse USA-s salastatud dokumentide salastatus maksimaalselt 25 aasta pärast. Kuid mõned dokumendid on nii väärtuslikud, et need jäävad salastatuks palju kauemaks, kuigi on ka erandeid. Biden töötas senatis aastatel 1973–2009.