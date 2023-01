Hiljuti leitud Bideni salastatud dokumendid panevad demokraate muretsema

Mitmed mõjukad demokraadid on väljendanud muret seoses leitud president Joe Bideni salastatud dokumentidega. Kuna dokumente on leitud pikema perioodi jooksul alati väikeses koguses, siis on teema seeläbi pikemalt poliitiliselt fookuses olnud. See on pannud muretsema mitmed demokraadid, keda ootab ees tagasivalimine. Samuti kasutavad olukorda ära vabariiklased.

Mitmed demokraadid on USA presidendi Joe Bideni elamutest leitud salastatud dokumentide osas väljendanud suurenevad muret, vahendas The Hill. Mõnede demokraatide hinnangul on presidendi tähtsus langenud ning tema töötajad pole olnud piisavalt kohusetundlikud.

"Ma olen väga mures," ütles Montana osariigi demokraadist senaator Jon Tester, kes läheb järgmisel aastal vastu rasketele valimistele osariigis, mis enamasti valib vabariiklasi. Testeri sõnul on leitud salastatud dokumentide teema rahvusliku julgeoleku küsimus, kus tuleb kiirelt toimunu asjaolud selgeks teha.

USA president Joe Biden on kogu jaanuari jooksul olnud mässitud skandaali, mis on seotud eri kohtadest leitud salastatud USA valitsusdokumentidega, mis pärinevad ajast kui Biden oli asepresident. Reedel leiti Bideni Wilmingtoni residentsist 11 salastatud dokumenti.

Kuna dokumendid on leitud pikema ajavahemiku jooksul ja iga kord väikeses koguses, siis on see poliitilise teema pikemalt ülal püsinud. See aga omakorda on tekitanud küsimuse nii demokraatides kui vabariiklastes, et ega neid dokumente kuskil veel ei leida, hindas The Hill.

Kuigi Bideni poliitiline positsioon oli peale vahevalimisi tugevam kui varem (kuna vabariiklaste valimistulemused olid tugevalt alla ootuste) on viimased ilmsiks tulnud saladokumendid tema positsiooni nõrgendanud. See on aga oluline järgmiste presidendivalimiste kontekstis, kus Biden on suure tõenäosusega demokraatliku partei kandidaat valimistel.

Demokraadid on püüdnud suunata tähelepanu ka viisile kuidas dokumendid on presidendi meeskonnaga koostöös avalikuks saanud võrrelduna eelmise presidendi Donald Trumpiga, kelle Mar-a-Lago kodust leiti augustis üle 20 kasti salastatud dokumente peale seal toimunud läbiotsimist.

Salastatud dokumentide leidmist on tugevalt kritiseerinud West-Virginia osariigi demokraat Joe Manchin, keda ootavad järgmisel aastal samuti valimised. Vabariiklane Donald Trump võitis 2020. aasta presidendivalimistel selle osariigi ülekaalukalt ning Manchin peab end vastavalt positsioneerima.

Samuti kritiseeris tekkinud skandaali õhustikku Illinoisi osariigi demokraadist senaator Dick Durbin, kelle sõnul on leitud dokumentide tõttu presidendi tähtsus langenud ning tema sõnul tunneb president end õigustatult olukorrast häbistatuna.

Durbini sõnul näitab olukord, et Valge Maja pole neid dokumente korralikult käidelnud. Durbin rõhutas, et ta pole isiklikult kunagi ühtegi salastatud dokumenti oma kabinetistki välja viinud, rääkimata hoonest.

Samas juhtis The Hill tähelepanu, et Durbin, olles senati justiitskomisjoni esimees, ei tahtnud siiski nimetada toimunut kuriteoks. Väljaande sõnul kasutavad ka vabariiklased paljastusi enda jaoks poliitiliselt. Mitmed USA Kongressi esindajatekoja vabariiklased on juba andnud märku, et tahavad väga agressiivselt Bideni saladokumente uurida.