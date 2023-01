Põhja-Sakala kärpekava näeb ette viiel aastal 1,5 miljoni euro kokkuhoidu

Vallavanem palub volikogul kaaluda Lahmuse erivajadustega laste kooli sulgemist, Suure-Jaani kooli gümnaasiumiosa ning Tääksi ja Sürgavere õppekoha kinnipanekut. Pilistvere ja Lõhavere hooldekodu tuleks võõrandada, kaaluda Suure-Jaani veekeskuse müüki või rendile andmist. Kärpekava puudutab ka raamatukogusid, külakeskusi ja lasteaedu.

Vallavanem Karel Tölp (VL Koostöö) leiab, et kärpekava tuleks vastu võtta ühe paketina.

"Või siis järgmine variant on, et kui volikogu ei soovi praegu seda ära otsustada, siis peaks ära otsustama, et me saneerime. Muud lahendust ikkagi ei ole, pankrot tekib üsna kiiresti," rääkis Tölp.

Vallavanema sõnul sattus vald raskustesse ühinemislepinguga antud mõõdutundetute investeerimislubaduste pärast. Nii käib ligi kuus miljonit eurot maksnud Suure-Jaani tervisemaja ja veekeskuse laenu tagasimaksmine vallale nüüd üle jõu.

Vallavolikogu eelmine esimees, praegune opositsioonijuht Priit Toobal (KE) tuli sarnase kärpeakavaga välja juba kaheksa kuud tagasi, kuid siis teda tõsiselt ei võetud. Nüüd opositsioon kärpekava aruteludes ei osale.

"Täna las koalitsioon lepib kokku, tuleb konkreetsete eelnõudega volikokku ja siis opositsioon arutab need küsimused läbi. Ja siis otsustame, kas siis toetame või ei toeta. Vallavanema kärperkaval minu teada koalitsiooni toetust ei ole," ütles Toobal.

Volikogu esimees Aino Viinapuu (VL Kogukonna Hääl) ütles, et juba jaanuarikuisel istungil tuleb algatada valla uue arengukava ja eelarvestrateegia koostamine, et kärpekava aruteludega saaks edasi minna.

"Loomulikult peab nendele otsustele eelnema ka kogukondadega läbirääkimine. Tuleb minna inimeste juurde ja nende arvamus ja loodetavasti ka heakskiit nendele otsustele saada," ütles Viinapuu.

Viinapuu lisas, et kui valla koolivõrku koomale tõmmata juba 1. septembrist, peavad koole puudutavad otsused tehtud olema hiljemalt volikogu märtsikuisel istungil.