Minskis algas kohtuprotsess Tsihhanovskaja üle

Svjatlana Tsihhanovskaja kandideeris 2020. aastal Valgevene presidendiks, kui tema, samuti presidendiks kandideerinud abikaasa Sjarhei Tsihhanovski oli vangi pandud.

Ehkki ootuspäraselt kuulutas diktaator Aleksander Lukašenko end valimiste võitjaks, peetakse valimiste tegelikuks võitjaks just Tsihhanovskajat. Et samuti vangiminekust pääseda, kolis Tsihhanovskaja peagi pärast valimisi Leetu, kuhu on jäänud senini. Seetõttu võib ta vaid aimata, mida kõike täpselt Valgevene kohus talle süüks paneb.

"Ma pole näinud lehekülgegi süüdistusest. Ma ei tea sedagi, milles täpselt mind süüdistatakse. Ma ei ole selle süüdistuse materjalidega tuttav, aga see pole probleem nõndanimetatud kohtu jaoks, mõista minu üle kohut mulle endale sõna andmata. Selline aeg meil praegu Valgevenes on," ütles Tsihhanovskaja.

Tsihhanovskaja sõnul on kohtuprotsessi mõte olla eeskätt suurejooneline vaatemäng, mis diktaator Lukašenko positsiooni Valgevenes kinnitama peab.

"Need kohtuprotsessid pole üldse mingid kohtuprotsessid. See on show, farss, aga õiglusega sel küll mingit pistmist ei ole. See on Lukašenko ja tema tallalakkujate isiklik kättemaks, aga mitte ainult minu vastu, vaid kõigi vastu, kes talle vastanduvad," ütles Tsihhanovskaja.

Samal ajal on Valgevenes käimas veel mitu kohtuprotsessi opositsioonitegelaste üle. Esmaspäeval algasid protsessid Tsihhanovskaja abikaasa Sjarhei ning valgevenepoolakast ajakirjaniku Andrzej Poczobuti üle. Kuu alguses hakati kohut pidama Nobeli rahupreemia laureaadi Ales Bialitski ja tema kaastööliste üle.