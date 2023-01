Kohtla-Järvel soovitakse uurida punasamba eemaldamise seaduslikkust

12. jaanuari hommikul kell 8.30 sai Kohtla-Järve linnavalitsus kaitsepolitseilt teate, et poole tunni pärast hakatakse vanalinnas asuvalt sõjahaualt eemaldama poegi leinava sõduriema kuju. Sel nädalal toimunud linnavolikogu majanduskomisjoni istungil anti linnavalitsusele ülesandeks uurida, kas linna kinnistult kuju nii väikse etteteatamisega äraviimine on seaduslik.

"Sellise ettepaneku tõesti osa linnavolinikke tegi, aga praeguses olukorras, kus linnas valitseb endiselt võimuvaakum, on üpris tõenäoline, et selle ettepanekuga saame me tegelema hakata alles siis, kui on kinnitatud uus linnavalitsus," sõnas Kohtla-Järve linnapea Virve Linder.

Eemaldamise seaduslikkust uurida palunud saadikud viitasid muuhulgas Sõjahaudade kaitse seaduse punktile, mis ütleb: "Hauamonumendi ja muu hauatähise endisest asukohast eemaldamiseks ning selle paigaldamiseks säilmete uude matmispaika ei ole vaja ehitusluba ega kohaliku omavalitsuse nõusolekut. Käesolevas lõikes nimetatud luba või nõusolek on vajalik seaduses sätestatud juhtudel, kui hauamonument, -tähis või muu hauarajatis soovitakse paigaldada mujale kui säilmete uude matmispaika." Kohtla-Järve vanalinnas asunud kuju viidi teatavasti Viimsis asuvasse Eesti Sõjamuuseumisse.

Lisaks käidi komisjoni koosolekul välja idee, et eemaldatud kuju asemele võiks püstitada uue samba.

"Kuna see on linna kinnistu, võiksime sinna püstitada teise samba, aga mitte enam nõukogude oma, vaid tänapäevase. See võib olla vana sarnane või vana koopia. Mõistagi ilma sümboolikata. Siis poleks enam linnakodanikud pahurad ja ka riik oleks rahul," ütles Kohtla-Järve linnavolikogu liige Jevgeni Saltõkov.

Kohtla-Järve linnapea Virve Linderi arvates piisaks leinava ema kuju eemaldamise järel sinna pandud neutraalsest hauatähisest, millele pärast paigaldamist on asetatud lilli ja küünlaid.

"Minu hinnangul on praegune mälestusmärk Eesti kultuuriruumi ja linnaruumi sobiv. See annab inimestele võimaluse väärikalt mälestada hukkunuid, aga kui linnakodanikud on teistsugusel seisukohal, siis me kindlasti arutame ja kaalume seda," ütles linnapea.

Kuju püstitamise idee autoril Jevgeni Saltõkovil on ka mõtteid, kuidas võimaliku uue mälestussamba püstitamist rahastada.

"Kuna linna finantsseis on katastroofiline, siis minu arvates võiks olla kaks rahakogumise allikat. Üks oleks linnakodanikud, ma usun, et enamik oleks valmis selle kuju püstitamist toetama, kes viie, kes viiesaja euroga. Teiseks ma arvan, et toetama peaks riik. Seda esiteks selle pärast, et veidigi vabandust paluda selle eest, et nad nii nahaalselt linnale kuuluvalt maalt Kohtla-Järvele kuuluva kuju ära viisid. Teiseks selle pärast, et mõned aastad tagasi investeeris linn kuju ja platsi renoveerimisse ligi sada tuhat eurot ning nii oleks igati loogiline küsida kuju püstitamiseks riigilt toetust."

Sõduriema kuju paigaldati muinsuskaitseameti andmete põhjal Kohtla-Järve vanalinnas asuvale 2. maailmasõjas hukkunute ühishauale 1948. aastal. See on aastaid olnud kohtlajärvelastest 9. mai tähistajatele põhiliseks kogunemiskohaks.

9. mai tähistamine Kohtla-Järvel 2022. aastal. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR