Riik alustas okupatsioonisümbolitega hauatähiste asendamist neutraalsetega

Puhta vormiga hauatähis, millel tekst "Teise maailmasõja ohvrid", tõstab fookusesse hukkunute mälestuse jäädvustamise, teatas info- ja turundusjuht Sandra Niinepuu.

"Eesti valitsus on otsustanud eemaldada Eesti avalikust ruumist okupatsioonisümbolid. Meie eesmärk on, et kõik Teises maailmasõjas hukkunute puhkepaigad oleksid märgitud lugupidavalt ja väärikalt ning samas, et hauakohti ei kasutataks sõja- või muus propagandas," ütles sõjamuuseumi direktor Hellar Lill.

Sõjahaudadele paigutatava hauatähise väljatöötamiseks pöördus riigikantselei Eesti Kunstiakadeemia (EKA) poole ning 2022. aasta suvel loodi lahenduse leidmiseks ekspertkomisjon. Neutraalse hauatähise kavandi vormistas EKA õppejõud professor Kirke Kangro.

Esimeses etapis saavad neutraalse hauatähise kuus sõjahauda, millel hetkel on okupatsioonisümboliga mälestusmärk: kaks hauatähist Lüganuse vallas, kaks Narva-Jõesuus, üks Jõhvis ja üks Kohtla-Järvel.