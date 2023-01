Elisa tehnoloogiajuht 3G kadumisest: paanikaks ei ole põhjust

Telia sulgeb oma 3G-võrgu selle aasta jooksul ning alustab maakondade kaupa liikudes juba veebruaris; Tele2 ja Elisa sulgevad oma 3G-võrgu järgmise paari aasta jooksul. Üsna julgelt võib öelda, et peale aastat 2025 Eestis 3G-võrku enam ei kasutata, ütles Polli.

3G võrgu sulgemine puudutab telefone, millel puudub 4G kõneside tugi ehk VoLTE ning millel pole ka allesjääva 2G-võrgu tuge. Samuti tekivad probleemid Eestist väljaspool ostetud telefonidega, millel nimetatud toed puudutavad.

Täpset nimekirja, milliste tootjate millised telefone 3G toe kadumine puudutab, pole telekomid seni avaldanud, kuid kindlasti ei tähenda see seda, et nuputelefoniga harjunud inimene peaks endale suure ekraaniga nutitelefoni ostma, ütles Polli.

"Kes on nuputelefoni kasutaja, siis on kõigil operaatoritel müügis nuputelefonid, mis on 4G VoLTE toega ja mille hinnaklass on alla 50 euro," lausus Polli.

Operaatoritel on teada, millistel klientidel on 3G kadumisega kasutuks muutuvad telefonid ning neile antakse sõnumiga sellest teada, lisas ta.

"Paanikaks ei ole põhjust. On teatud telefonid, mis välismaalt ostetud, siis need ei pruugi ka 2G-d toetada, sest seal on sagedusplaanid teised, mis meil. Eestist ostetud telefon suure tõenäosusega toimib," ütles Polli.

Põhjused, miks 3G kaob ja 2G alles jääb, on tehnoloogilised, lausus ta.

"2G jääb alles võrguarhitektuuride eripärade tõttu ja seda ei ole teada, millal see üldse sulgub. /.../ 2G-ga on seotud erinevaid muid asju. Seal on mobiil-mobiilile asju, nagu tõkkepuu avanemised, erinevad teenused, mida on vaja veel käigus hoida. Ja katvuse, toetuse ja levi mõttes on tehnoloogiliselt ja arhitektuuriliselt otstarbekam, et jääb 2G ja 4G, mitte 3G ja 4G. Seal taga on palju tehnoloogilisi nüansse, miks see nii on," rääkis Polli.

3G kaotamine on peaasjalikult seotud sagedusressursi piiratusega, lisas ta. "Et tegu on juba vanema tehnoloogiga, siis mida vähem tehnoloogiaid õhus on, seda väiksem on telekomidel elektrikulu. Tegemist on normaalse protsessiga, kus vanad asjad lähevad kinni ja uued tulevad peale," ütles Polli.