Leevaku küla saab uue raamatukoguhoone

Räpina lähistel asuvasse Leevaku asulasse otsustas kohalik vald ehitada riigi toetusega uue raamatukoguhoone, mis läheb maksma ligi poolteist miljonit eurot. Paljude arvates tegi sellise asja võimalikuks kohaliku kogukonna aktiivne tegutsemine.

"Eks me näeme ise ka siin, et selleks, et see raamatukogu toimiks ja õigustaks ennast, peavad siin olema teised teenused – kooskäimise koht, kultuuri tegemise koht, isegi väikesed sotsiaalteenused. Ka praegu meie raamatukoguhoidja aitab siin küll üht ja teist asja teha inimestel ja ka infot otsida, mis on väga oluline. Selles mõttes see roll on laiem," selgitas kogukonna eestvedaja Kairi Kasearu.

"Ilmselgelt on see meile, Leevakule väga äge ettevõtmine. Ma ei saa midagi halba öelda ka meie eelmise hoone kohta, sest see oli väga kodune, väga hea ja soe tunne oli, aga see maja oli oma aja ära elanud ja meil oli vaja uued sammud astuda," ütles kohalik elanik Kristi Paalman.

Uus raamatukoguhoone peaks valmis saama maikuus ning selle ajani tegutseb osa raamatukogust Leevaku hüdroelektrijaama teisel korrusel.

"Inimesed loevad peaaegu kõike – kes loeb krimkasid, kes loeb armastusromaane ja siis eesti kirjandust loetakse hästi, eesti autoreid ja ka välismaa omi," rääkis Leevaku raamatukoguhoidja Karmen Pedosk.