Sõja 332. päev: Ukraina võitleb edasi Leopard 2 tankide saamiseks

Oluline 21. jaanuaril kell 22.52:

- Vene väed teevad pealetungikatseid Zaporižžjas;

- Prantsusmaa sulges RT France'i pangakontod;

- Podoljak: otsustamatus tapab meie inimesi;

- Britid: Vene väed on Soledaris konsolideerunud;

- USA hinnangul on Venemaa ohvrite arv Ukrainas 188 000 sõdurit;

- Venemaa väidab, et vallutas küla Bahmuti külje all;

- Ukraina jätkab läbirääkimisi lahingutankide saamiseks;

- Kõrge Saksa poliitik kritiseeris kantsler Olaf Scholzi otsust Ukrainale tanke mitte tarnida;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 860 sõdurit ja 15 jalaväe lahingumasinat.

Vene väed teevad pealetungikatseid Zaporižžjas

Ukraina kaitsejõudude peastaabi teatel proovib Venemaa viia läbi pealetungi Donetskis Avdijivkas, mille Ukraina väed on seni tagasi lükanud ning jätkavad pealetungikatseid Bahmuti ja Zaporižžja suundades.

Peastaabi teatel on ka Venemaa ametisse määratud linnavõim Hersonis tugevdanud kontrolli kohalike tsiviilelanike üle. "Nad proovivad luua andmebaasi tsiviilelanike elukohtadest ja ähvardavad katkestada elektriühendust energiasäästukava ettekäändel," teatas peastaap.

Prantsusmaa sulges RT France'i pangakontod

Venemaa propagandakanali Russia Today (RT) Prantsusmaa väljaanne teatas laupäeval, et lõpetab töö, kuna Prantsusmaa sulges Euroopa Liidu sanktsioonidest lähtuvalt nende pangakontod.

Euroopa Liit keelas mullu veebruaris peale Venemaa sissetungi Ukrainasse Venemaa propagandakanalid, nende seas ka RT. RT France kaebas otsuse edasi, kuid jäi suvel Euroopa kohtus kaotajaks.

Prantsusmaa sulges RT pangakontod tuginedes Euroopa Liidu üheksandale sanktsioonide paketile. Enne selle vastu võtmist sai RT France küll Prantsusmaal sisu toota, kuid ei võinud seda riigis avaldada.

Kiievis saadeti viimsele teele helikopteriõnnetuses hukkunud

Kiievis saadeti laupäeval viimsele teele kolmapäeval Kiievi oblastis helikopteriõnnetuses hukkunud.

Ukraina politsei teatel hukkus kolmapäeval õnnetuses 14 inimest, nende hulgas oli ka riigi siseminister Denõss Monastõrski, tema asetäitja ja veel viis ministeeriumiametnikku. Õnnetuses hukkus ka üks laps.

Õnnetuses hukkunutega käisid hüvasti jätmas ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja tema abikaasa.

Sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov kirjeldas Monastõrski surma suure kaotusena. "Ilma temata oleks kõik olnud väga teistmoodi," ütles ta. "Ta on riigi jaoks tõeline kangelane."

Podoljak: otsustamatus tapab meie inimesi

Ukraina presidendi nõuniku Mõhhailo Podoljaki sõnul maksab Ukraina inimeludes lääne otsustamatuse eest, kas saata Ukrainasse Leopard 2 tanke.

Podoljaki sõnul ei ole Venemaa peatamiseks teist viisi kui Ukrainale relvade tarnimine. "Aga tänane otsustamatus tapab veel meie inimesi. Iga päev venitamist tähendab ukrainlaste surma. Mõelge kiiremini," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Britid: Vene väed on Soledaris konsolideerunud

Suurbritannia kaitseministeeriumi hinnangul koondavad Venemaa ja Ukraina Zaporižžjas "märkimisväärseid jõude". Brittide teatel on sõda Ukrainas ummikseisus.

Oma igapäevases luureandmete raportis teatas kaitseministeerium, et Donbassi oblastis asuva Bahmuti linna ümber on Venemaa edasitung võimalik, kuid muidu on seal vähe liikumist. Vene ja Wagneri väed on Soledari linnas pärast selle hõivamist selle nädala alguses konsolideerunud.

Lõuna pool Zaporižžjas on mõlemad pooled koondanud "märkimisväärseid jõude", toimuvad suurtükiväevahetused ja kokkupõrked, kuid pooled on vältinud ulatuslikke pealetunge.

Kirde-Ukrainas Kreminna lähedal on Ukraina väed saavutanud väikese edu ja kaitsnud end Venemaa vasturünnakute eest.

USA: Ukrainas on hukkunud Vene 188 000 sõdurit

Väidetavalt avaldati see arv ajalehele Sun tippkohtumisel, mille eesmärk oli edendada Ukraina toetamist Ramsteini lennubaasis Saksamaal.

Ajakirjanikud omistasid need arvud kaitseallikatele pärast seda, kui USA kindral Mark Milley ütles, et Venemaa on kandnud "tohutult palju ohvreid … oluliselt üle 100 000". Arvatakse, et see number hõlmab nii Vene vägesid kui ka Wagneri palgasõdurite grupeeringut, kes töötab Venemaa heaks.

Laupäeval oli Ukraina hinnangul Venemaa inimkaotuste arv 120 160 ja reedel hukkus veel 860 inimest.

Vene hukkunute arvu ei ole sõltumatult kontrollitud ja see erineb Venemaa teatatud hukkunute arvust.

Venemaa väidab, et vallutas küla Ida-Ukrainas

Venemaa kaitseministeeriumi pressiesindaja Igor Konašenkov ütles, et Bahmutist üheksa kilomeetrit lõuna pool asuv Klištšiivka küla on "vabastatud", vahendas AP.

Meediaväljaanded pole saanud Venemaa väidet sõltumatult kontrollida ja Ukraina ametnikud pole seda veel kommenteerinud.

Klištšiivka võtmine oleks vaid väike läbimurre, kuid Kreml januneb pärast kuid kestnud tagasilööke heade uudiste järele lahinguväljalt.

USA presidendi Joe Bideni administratsiooni seisukohtadega kursis oleva ametniku sõnul on USA ametnikud aga hakanud ukrainlasi veenma, et nad suunaksid fookuse Bahmutilt eemale ja keskenduksid pealetungi ettevalmistamisele lõunas, kirjutas The Guardian.

Ametniku sõnul on administratsiooni ametnikud teatanud, et nende arvates on venelastel suur potentsiaal tõrjuda lõpuks Ukraina väed välja Bahmutist, kus on toimunud sõja seni kõige intensiivsemad lahingud. Ametnikud usuvad, et Ukraina eeldatavaks pealetungiks lõunas on vaja märkimisväärseid jõude, kuid paljud neist vägedest on praegu seotud Bahmutiga.

Ukraina jätkab läbirääkimisi Leopard 2 tankide saamiseks

USA tippkindral ütles pärast liitlaste kohtumist Saksamaal Ramsteini lennubaasis, et Ukrainal on sel aastal väga raske Venemaa sissetungivaid vägesid riigist välja ajada.

Ramsteini kohtumise eel oli peaküsimuseks, kas Saksamaa nõustub saatma Ukrainasse tankid Leopard 2 või lubab seda teha teistel riikidel, kellel on need olemas. Lõpuks ei jõutud reedel Leopardide tarnimise kohta otsuseni, ütlesid ametnikud, kuigi Ukrainale lubati saada suures koguses muid relvi, sealhulgas õhutõrjesüsteeme ja muid tankimudeleid.

"Meil oli Leopard 2 teemal avameelne arutelu. See jätkub," ütles Ukraina kaitseminister Oleskii Reznikov pärast kohtumist.

Kriitika Scholzile kodumaalt

Saksa kaitsekomisjoni esimees Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FPD) on teravalt kritiseerinud Saksamaa edasilükatud otsust lahingutankide tarnete kohta Ukrainasse. "Vähemalt signaalina oleks olnud õige anda partneritele roheline tuli," ütles ta reedel saates "ZDF-heute", viidates riikide nagu Poola soovile tarnida oma Leopard 2 tankidest Ukrainasse. Selleks on neil aga vaja Berliini luba.

"Ajalugu vaatab meile otsa ja kahjuks Saksamaa lihtsalt ei saanud hakkama," sõnas kaitsekomisjoni esimees. Kommunikatsioon, eriti kantsler Olaf Scholzi (SPD) sõnavõtt sel teemal, oli "katastroof", sest ühelt poolt toetab Saksamaa Ukrainat väga palju, kuid lahingutankide kohta otsuse puudumine jätab teistsuguse mulje, leidis poliitik.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 860 sõdurit ja 15 jalaväe lahingumasinat

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 120 160 (võrdlus eelmise päevaga +860);

- tankid 3140 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 6256 (+15);

- lennukid 287 (+0);

- kopterid 277 (+0);

- suurtükisüsteemid 2135 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 443 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 220 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1891 (+5);

- tiibraketid 749 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4918 (+15);

- laevad / paadid 17 (+0);

- eritehnika 193 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.