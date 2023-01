USA vabariiklasi pahandab Bideni juurest leitud saladokumentide teatamisega viivitamine

USA presidendi Joe Bideni kinnitusel pole tal aimu, mis dokumendid tema endisest kontorist leiti, kuid meedia andmetel oli materjalide hulgas umbes kümne aasta taguseid luureülevaateid Ukrainast, Iraanist ja Suurbritanniast. Kongressi vabariiklased on pahased, et salastatud dokumentide avastamisest ei teatatud enne hiljutisi vahevalimisi.

USA presidendi Joe Bideni mõttekojast leitud materjalide hulgas on kümme salastatud dokumenti, sealhulgas luureülevaateid Ukrainast, Iraanist ja Suurbritanniast.

"Ma ei tea, mis on nendes dokumentides. Mu advokaadid pole soovitanud, et küsiksin, mis dokumendid need on," ütles Biden.

Bideni asepresidendiaegsed dokumendid avastasid ta isiklikud advokaadid, kes pakkisid Washingtoni kesklinnas asunud mõttekoja kontorit kokku. Järgmisel päeval anti need üle Rahvusarhiivile, kes seaduse järgi Valge Maja ametlikke dokumente hoiustavad.

"Me teeme prokuröriga täielikku koostööd ja loodame, et dokumentide ülevaatamine lõpeb peagi. Seejärel teame ka täpsemaid üksikasju," lisas president.

Bideni materjalid leiti vaid mõni kuu pärast seda, kui Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) otsis salastatud dokumentide pärast läbi eelmise presidendi Donald Trumpi kodu Floridas. Selle käigus konfiskeeriti kastide viisi materjale, mille hulgas oli ka kuuskümmend ülisalajast dokumenti. Trump vihjas sotsiaalmeedias, et FBI peaks nüüd läbi otsima ka Bideni kodu ja võib-olla isegi Valge Maja.

"Mind huvitab, miks meedia ei küsi Bidenilt, kes jättis asepresidendina enda kätte salastatud dokumente, samu küsimusi nagu president Trumpilt," ütles USA esindajatekoja liige, vabariiklane Steve Scalise.

Samuti kritiseerivad vabariiklased, et kuigi dokumendid avastati kuus päeva enne kongressi vahevalimisi, siis ei teavitatud sellest avalikkust.

"Kui meedia poleks seda avastatud ja loo avaldanud, siis ei teaks me siiani, et Bideni käes oli salastatud dokumente. Meil on Rahvusarhiivile palju küsimusi. Nad on kongressi järelevalvekomisjoni haldusalas," märkis USA esindajatekoja liige, vabariiklane James Comer.

USA justiitsminister Merrick Garland on palunud Trumpi administratsiooni ajal ametisse nimetatud riigiprokuröril John Lauschil Bideni kontorist leitud dokumendid üle vaadata. Seejärel tuleb Garlandil otsustada, kas FBI või eriprokurör peaks juhtunuga seoses algatama kriminaaljuurdluse.