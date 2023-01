Ka Bideni kodu garaažist leiti salastatud dokumente

USA ametnikud teatasid hiljuti, et novembris leidsid Joe Bideni advokaadid tema Washingtoni kesklinnas asunud endisest kontorist salastatud dokumente. Nüüd leiti mõned salastatud dokumendid ka Bideni kodu garaažist.

USA presidendi Joe Bideni kodust Wilmingtonist leiti väike kogus salajasi USA valitsusdokumente, teatas Bideni advokaat Richard Sauber neljapäeval, vahendas Wall Street Journal.

"Kõik välja arvatud üks dokumentidest, leiti presidendi Wilmingtoni elamu garaažist," teatas Sauber. "Üks üheleheküljeline dokument leiti teiste hoiustatud asjade seast kõrvalruumist. Rehoboth Beachi elamust dokumente ei leitud," kinnitas advokaat.

Ajalehe The Wall Street Journal teatas juba varem, et allikate kinnitusel leiti kuskilt uusi salastatud dokumente. Leht juhtis tähelepanu, et Valge Maja keeldub järjepidevalt selle teema kohta andmast täiendavaid üksikasju.

Uute salastatud dokumentide avastamine suurendab Bidenile langevat poliitilist survet veelgi. Augustis korraldas FBI läbiotsimise USA endise presidendi Donald Trumpi Mar-a-Lago kodus. Selle käigus konfiskeeris FBI 20 kasti dokumente, mis olid märgitud salastatuks.

Vabariiklased ja demokraadid nõuavad nüüd selgitust, kuidas esimene komplekt avastatud dokumentidest jõudsid Bideni kontorisse.

Trump süüdistas juba Bidenit silmakirjalikkuses ja vihjas sotsiaalmeedias, et FBI peaks nüüd läbi otsima ka Bideni kodu ja võib-olla isegi Valge Maja.

USA justiitsminister Merrick Garland on palunud Trumpi administratsiooni ajal ametisse nimetatud riigiprokuröril John Lauschil Bideni kontorist leitud dokumendid üle vaadata. Seejärel tuleb Garlandil otsustada, kas FBI või eriprokurör peaks juhtunuga seoses algatama kriminaaljuurdluse.