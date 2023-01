Sõja 335. päev: Zelenski vallandas viis kuberneri

Poola kaitseminister teatas, et Poola on esitanud Saksamaale ametliku taotluse Leopard 2 tankide saatmiseks Ukrainale. Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba väljendas varem optimismi, et Ukraina saab varsti Saksa päritolu Leopard 2 tankid. Kuleba sõnul ollakse liitlaste veenmisega lõpufaasis. USA Bradley lahingumasinad peaksid saabuma Ukrainasse lähinädalatel. Vene inimõiguslase hinnangul on Vene Wagneri 50 000 värvatud vangist suurte kaotuste tõttu rindel vaid 10 000.

Oluline teisipäeval kell 22.44:

- Poola esitas Saksamaale ametliku taotluse Leopard 2 tankide saatmiseks Ukrainale;

- Ukraina loodab saada 100 Leopard 2 tanki 12 riigilt, kui Saksamaa annab heakskiidu;

- Ukraina peastaap: Venemaa evakueerib Luhanski oblastist teise armeekorpuse sõdurite peresid;

- Šveits kaalub oma relvade lubamist Ukraina abistamiseks;

- Vene inimõiguslane: Wagneri 50 000 võitlejast on suurte kaotuste tõttu rindel vaid 10 000;

- Ukraina teatas kolme Vene Ka-52 kopteri hävitamisest;

- Saksa Rheinmetall saaks Ukrainale eri etappides saata kuni 139 Leopard 1 ja 2 tanki;

- Šoigu määras Vene lääne- ja lõunaringkonnale uue ülema;

- Dmõtro Kuleba: Ukraina saab varsti lääne tankid;

- USA Bradley lahingumasinad saabuvad Ukrainasse lähinädalatel;

- ÜRO: Ukrainas on hukkunud üle 7000 tsiviilisiku;

- Gerassimov: moodne Venemaa pole varem kogenud sellist olukorda nagu praegune "sõjaline erioperatsioon" Ukraina vastu;

- Leht: USA suurendab Ukraina sõja tõttu laskemoona tootmist;

- Briti luure: Venemaa vahetas taas Vene õhudessantvägede juhi välja;

- Zelenski keelas Ukraina ametnikel isiklikel põhjustel välismaale reisimise;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 690 sõdurit ja kaks sõjalennukit.

Zelenski vallandas viis kuberneri

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski nõunik Oleg Nemtšinov kinnitas, et president vallandas viis kuberneri. Vallandatud kubernerid on Valentõn Reznitšenko Dnipropetrovski oblastist, Oleksandr Staruhh Zaporižžja oblastist, Oleksi Kuleba Kiievi oblastist, Dmõtro Žõvõtskõi Sumõ oblastist ja Jaroslav Januševõš Hersoni oblastist, vahendas The Guardian.

Zelenski vabastas 23. jaanuaril ametist ka presidendi kantselei juhataja asetäitja Kõrõlo Tõmošenko, vahendas The Kyiv Independent.

Lääne ametnikud leiavad, et Ukraina peaks seadma esikohale pealetungi planeerimise riigi lõunaosas

Lääne ametnike sõnul pole Bahmut strateegiliselt tähtis linn. Ukraina peaks selle asemel keskenduma pealetungi planeerimisele riigi lõunaosas, teatas CNN.

Selle sõnumi edastasid Ukrainale ka Bideni administratsiooni kolm kõrget ametnikku, kes külastasid eelmisel nädalal Kiievit, vahendas CNN.

Šveits kaalub oma relvade lubamist Ukraina abistamiseks

Šveitsi parlamendi alamkoja julgeolekukomisjon andis heakskiidu eelnõule, mille järgi saaksid teised riigid anda Ukrainale relvi, mis on valmistatud Šveitsis.

"Enamus komisjoni liikmetest usub, et Šveits peab andma oma osa Euroopa julgeoleku tagamisel ja seetõttu andma Ukrainale rohkem abi," seisis komisjoni tehtud avalduses.

Eelnõu peavad heaks kiitma mõlemad parlamendi kojad.

Tavapäraselt neutraalne Šveits liitus pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse Euroopa Liidu sanktsioonidega Venemaa vastu. Šveitsi valitsus on lisaks külmutanud Venemaa vara pea kaheksa miljardi USA dollari väärtuses.

Leht: USA suurendab Ukraina sõja tõttu laskemoona tootmist

Ajaleht The New York Times kirjutab, et USA suurendab Ukraina sõja tõttu laskemoona tootmist. USA plaanib järgmise kahe aasta jooksul suurendada suurtükimürskude tootmist umbes 500 protsendi võrra.

USA plaanib investeerida miljardeid dollareid, et suurendada riigis laskemoona tootmist.

Kiiev: Zaporižžja oblastis asuvad haiglad on täis haavatud Vene sõdureid

Ukraina armee peastaap teatas teisipäeval, et Vene väed kannavad Zaporižžja piirkonnas väga suuri kaotusi. Peastaabi teatel on ühes Zaporižžja oblastis asuvas haiglas umbes 450 Venemaa sõdurit.

Prigožin palus Vene parlamendil keelata negatiivsed uudised Wagneri palgasõdurite kohta

Wagneri grupeeringu juht Jevgeni Prigožin saatis kirja Venemaa parlamendi spiikrile.

"On meediaväljaandeid, mis otsivad negatiivset informatsiooni vabatahtlike, sealhulgas endiste vangide kohta ja avaldavad siis teavet, mis kujutavad Venemaa kaitsjaid halvas valguses. Neid sõimatakse kurjategijateks. Selline kriitika tuleb keelata," kirjutas Prigožin.

Poola esitas Saksamaale ametliku taotluse Leopard 2 tankide saatmiseks Ukrainale

Poola kaitseminister ja peaministri asetäitja Mariusz Blaszczak teatas, et Saksamaa on saanud kätte Poola palve saata Poola Leopard 2 tankid Ukrainale. Blaszczak kutsus Saksamaad üles liituma nende riikide koalitsiooniga, kes on valmis toetama Ukrainat Leopard 2 tankidega.

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 24, 2023

"See on meie ühine asi, sest kaalul on kogu Euroopa julgeolek," rõhutas minister Twitteris.

Ukraina loodab saada 100 Leopard 2 tanki 12 riigilt kui Saksamaa annab heakskiidu

12 riiki on nõustunud andma Ukrainale ligikaudu 100 Leopard 2 tanki, kui Saksa valitsus annab nende ekspordiks heakskiidu, kinnitas üks kõrgetasemeline allikas Ukraina valitsuses ABC-le.

Allika kinnitusel tehti vastavad kokkulepped reedel Ramsteini kohtumisel. Varem on avalikult väljendanud valmidust saata Ukrainale Leopard 2 tanke Poola ja Soome. Allika sõnul olevat ka Hispaania, Madalmaad ja Taani valmis saatma Ukrainale mõned enda tankid.

Ühe teise Ukraina valitsusametniku sõnul on neil hädasti vaja lääneriikide tanke, kuna nende Nõukogude päritolu tankide laskemoon hakkab otsa saama ning Ukraina ei suuda seda tüüpi moona ise toota.

Ukraina peastaap: Venemaa evakueerib Luhanski oblastist teise armeekorpuse sõdurite peresid

Ukraina kaitsejõudude peastaabi teatel on Venemaa asunud enda teise armeekorpuse võitlejate peresid Luhanski oblastist evakueerima.

Samuti on märgata Luhanski oblastis Vene vägede isikkoosseisu vähenemist. Samuti olevat saanud tavaks, et eesliinile saadetakse valdavalt mobiliseeritud Vene sõjaväelasi ning elukutselised sõjaväelased püüavad igal võimalikul viisil püsida tagalas.

Vene inimõiguslane: Wagneri 50 000 võitlejast on suurte kaotuste tõttu rindel vaid 10 000

Vene sõltumatu inimõigusorganisatsiooni Istuv Venemaa (Русь Сидящая) juhi Olga Romanova sõnul on Wagneri värvatud 50 000 vangist Ukrainas rindel vaid 10 000, kuna paljud on saanud lahingute käigus viga, on vangi langenud või rindelt põgenenud.

Ramanova ütles organisatsiooni Youtube kanali videos, et nende andmetel on Wagner detsembri lõpuks värvanud 42 000 kuni 43 000 vangi. Naise sõnul tähendab see, et praeguseks on sama trendi jätkudes värvatud kuni 50 000 vangi.

See tähendab, et Wagner on kaotanud 80 protsenti värvatud vangsõduritest.

Romanova rõhutab, et omavoliline rindelt põgenemine on Wagneri grupi jaoks alates sügisest suur probleem olnud. Osa deserteerunud kriminaalid on Venemaale naasnud oma teenistusrelvaga. Näiteks detsembris avas üks Wagneri desertöör Rostovi oblastis politsei pihta tule.

Romanova hinnangul ei arvesta Prigožin eraldi rindel kadunuks jäänud sõdureid, märkides nad hoopis kõik hukkunuks. See võib olla üks põhjus, miks Venemaale saadetakse tihti tagasi tühje tinakirste, tõi esile Meduza.

Saksa Rheinmetall saaks Ukrainale eri etappides saata kuni 139 Leopard 1 ja 2 tanki

Saksa kaitsetööstuse ettevõtte Rheinmetalli esindaja kinnitas Saksa RND-le, et ettevõte on valmis saatma Ukrainale 139 Leopard 2 tanki kui Saksa valitsus selleks loa annab. Nendest 22 on Leopard 2A4-d, mille remont võtaks kuni aasta aega.

Veel 29 tanki on juba töös varem tulenevalt Saksa tankivahetuse (ringtausch) skeemist ning need saavad töökorda aprilliks-maiks sel aastal. Samuti saaks ettevõte seada Ukraina jaoks valmis 88 Leopard 1 tanki.

Ukraina teatas kolme Vene Ka-52 kopteri hävitamisest

Ukraina õhuvägi teatas teisipäeva hommikul, et öösel hävitati õhutõrjelahingu käigus riigi idaosas kolm Vene Ka-52 kopterit.

Šoigu määras Vene lääne- ja lõunaringkonnale uue ülema

Vene kaitseminister Sergei Šoigu määras Vene lõuna sõjaväeringkonna uueks ülemaks kindralpolkovnik Sergei Kuzovlevi ning lääneringkonna juhiks kindral Jevgeni Nikiforovi. Kuzovlev oli varem Vene lääneringkonna ülem, teatas RBK.

Nikiforovi ametisse nimetamise plaanist teatas detsembri lõpus Ukraina luure. Varem oli ta Vene idaringkonnas peastaabi ülem.

Kuzovlev sai oma ametis olla vaid kuu, meenutas The New Voice of Ukraine.

Dmõtro Kuleba: Ukraina saab varsti lääne tankid

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles esmaspäeval, et Ukraina on liitlaste veenmisega lõpufaasis, et saada neilt lääneriikide päritolu tanke, sh Saksa päritolu Leopard 2 tanke.

"Mis puudutab tanke, siis meil on poolsamm veel minna," hindas Kuleba. "Me oleme juba saanud brittide Challengeri tanke... me saame Prantsuse kergtanke. Me kuuleme, et Prantsusmaa kaalub Ukrainale Leclerci tankide andmist. Ma ei kahtle, et me saame varsti, viimases faasis, ka Leopardid".

USA Bradley lahingumasinad saabuvad Ukrainasse lähinädalatel

Ameerika Ühendriikide Bradley lahingumasinad peaksid Ukrainasse lähinädalatel jõudma, teatas Ameerika Hääl Pentagoni allikale tuginedes.

Ukraina peaks saama 109 Bradley lahingumasinat, millel on relvastuses 25mm automaatkahur ja Tow' tanktitõrje raketid. Saksamaa teatas, et annab Ukrainale 40 Marderi lahingumasinat, mis jõuavad kohale selle aasta esimeses kvartalis.

ÜRO: Ukrainas on hukkunud üle 7000 tsiviilisiku

ÜRO inimõiguste agentuuri hinnangul on Venemaa algatatud sõja tõttu hukkunud Ukrainas vähemalt 7068 tsiviilisikut ja veel 11 415 saanud viga vahemikus 24. veebruar kuni 22. jaanuar.

Agentuuri sõnul on tegelikud kaotused tõenäoliselt märksa suuremad, kuna praegu puudub info nende piirkondade kohta, kus lahingutegevus veel käib. Näiteks ei ole teada hukkunute ja viga saanute arv Mariupolis, Izjumis, Lõssõtšanskis, Popasnas, Severodonetskis ja mujal.

Associated Press hindas detsembri lõpus, et okupeeritud Mariupolis on kaevatud vähemalt 10 300 uut hauda ning linna Starokrõmske kalmistu on alates 29. märtsist märgatavalt laienenud, vahendas The Kyiv Independent.

Gerassimov: moodne Venemaa pole varem kogenud sellist olukorda nagu praegune "sõjaline erioperatsioon" Ukraina vastu

Vene peastaabi ülem Valeri Gerassimov tunnistas intervjuus Vene RBK-le, et Vene mobiliseeritud sõdurite väljaõpe ei olnud täiel määral valmis moodsateks majandussuheteks, mistõttu tuli kõike jooksvalt korrigeerida. Kindral kinnitas, et moodne Venemaa ei ole varem sellise intensiivsusega sõda pidanud ning ägedad lahingud toimusid juba esimestel päevadel.

Gerassimov määrati 11. jaanuaril Venemaa alustatud "sõjalise erioperatsiooni" juhiks, jäädes samal ajal Vene peastaabi ülema rolli.

ISW: Venemaa võib lähikuudel pealetungile minna

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) analüütikute hinnangul võib Venemaa minna lähikuudel pealetungile. ISW tõi esile, et Ukraina luure hinnangul valmistuvad Vene väed kevadiseks pealetungioperatsiooniks ning koondavad selleks vägesid Donetski ja Luhanski oblastis.

Mõttekoja hinnangul on näha märke Venemaa ja Iraani süvenevast sõjalisest koostööst. Näiteks külastas Teherani 23. jaanuaril Vene riigiduuma esimees Vjašeslav Volodin ning kohtus Iraanis Iraanis parlamendi spiikri Mohammad Bagher Ghalibafi ning Iraani presidendi Ebrahim Raisiga. Kõneluste fookuses oli kahepoolse koostöö süvendamine finants-, energia-, ja toorainete sektoris.

Volodini sõnul toovad USA sanktsioonid Venemaad ja Iraani teineteisele lähemale.

Briti luure: Venemaa vahetas taas Vene õhudessantvägede juhi välja

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma ülevaates esile, et suure tõenäosusega ei juhi Vene õhudessantvägede (VDV) operatsiooni Ukrainas enam kindralpolkovnik Mihhail Teplinski. Teplinski juhtimisel taandus Vene VDV edukalt üle Dnipro jõe 2022. aasta novembris.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/IWggDzuVSj



#StandWithUkraine pic.twitter.com/H5vdlajbd0 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 24, 2023

Venemaal on meest kiidetud, kuna ta on võimekas ja pragmaatiline väejuht. Praegu pole selge, kas Teplinski jääb samas veel VDV enda juhiks. Brittide hinnangul võib Teplinski olla oma tööst ilma jäänud, kuna õhudessantvägede rakendamise küsimus on palju debatti tekitanud – VDV üksuseid on näiteks mittesihipäraselt kasutatud mehhaniseeritud jalaväelastena otse rindel.

Teplinski ametist vabastamine on Briti kaitseministeeriumi hinnangul järjekordne märk lõhedest Vene väejuhatuses olukorras, kus kindral Gerassimov püüab enda autoriteeti relvajõududele peale suruda.

Zelenski keelas Ukraina ametnikel isiklikel põhjustel välismaale reisimise

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma esmaspäevaõhtuses videopöördumises, et allkirjastas seadluse, mille kohaselt ei tohi Ukraina ametnikud enam isiklikel põhjustel välismaale reisida. Seadlus kehtib jõustruktuuride töötajatele, valitud rahvaesindajatele, prokuröridele ja mitmetele teistele ametitele.

Jätkuvalt on võimalik Ukrainast käia välismaal tööreisiga. Zelenski sõnul oli tegemist Ukraina julgeolekunõukogu põhimõttelise otsusega.

Samuti tehti Zelenski sõnul personaliotsuseid mitme ministeeriumi taseme kohta. Samuti vaadatakse üle teiste riigiametite mehitamine nii keskvalitsuses kui ka oblastites ja õiguskaitseorganites.

Esmaspäeval esitas oma ametist tagasi astumise avalduse vastuoluline Ukraina aseprokurör Oleksi Sõmonenko, kes on varem olnud seotud korruptsiooniskandaalidega, teatas Ukrainska Pravda.

Mees oli vahemikus detsembrist jaanuarini Hispaanias puhkusel ning selle teatavaks saamisel puhkes Ukrainas skandaal, mis tõi kaasa otsuse keelustada ametnikele erareisid riigist välja, teatas The Kyiv Independent.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 690 sõdurit ja kaks sõjalennukit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 122170 (võrdlus eelmise päevaga + 690);

- tankid 3152 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 6284 (+8);

- lennukid 289 (+1);

- kopterid 281 (+4);

- suurtükisüsteemid 2148 (+2);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 448 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 220 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1897 (+3);

- tiibraketid 749 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4944 (+8);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 194 (+1).

Peastaabi teatel tulistati alla kaks Vene Su-25 hävituslennukit, üks Ka-52 ründekopter, üks Orlan-10 droon ning kaks Kh-59 tiibraketti.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.